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HĐND tỉnh Gia Lai khảo sát tình hình xây dựng trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới

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HÀ DUY HÀ DUY
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(GLO)- Ngày 13-8, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt làm trưởng đoàn đã tiến hành khảo sát thực tế tình hình xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại các xã Ia Chia, Ia Dom và Ia Púch.

Cùng đi có đại diện lãnh đạo các ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh.

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Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt phát biểu tại buổi làm việc với xã Ia Dom. Ảnh: Hà Duy

Tại các điểm trường, đoàn khảo sát ghi nhận sự nỗ lực của chủ đầu tư và đơn vị thi công khi đã vượt khó, đảm bảo tiến độ.

Cụ thể, khối lượng xây lắp tại xã Ia Púch đạt 85%, đã hoàn thành cất nóc tất cả 12 hạng mục chính, dự kiến hoàn thiện vào ngày 20-8. Tại xã Ia Chia và Ia Dom, khối lượng xây lắp đều đạt 75%, cơ bản hoàn thành các hạng mục chính và hạ tầng kỹ thuật.

Về công tác chuẩn bị cho năm học 2026-2027, các địa phương đã hoàn thành đề án thành lập trường, bố trí đội ngũ cán bộ, giáo viên. Đến nay, công tác tuyển sinh cũng đã hoàn thành theo kế hoạch với 203 lớp, trên 6.800 học sinh (đạt 99,5%); trong đó có trên 2.500 học sinh nội trú, hơn 4.200 học sinh bán trú.

Cụ thể, xã Ia Chia tuyển sinh được 990 học sinh/29 lớp, đạt 100%; xã Ia Dom tuyển sinh được 1.148 học sinh/33 lớp, đạt 100%; xã Ia Púch tuyển sinh được 752 học sinh/23 lớp, đạt 99,7%.

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Đoàn khảo sát tình hình đầu tư xây dựng trường nội trú liên cấp tại xã Ia Dom. Ảnh: Hà Duy

Tuy nhiên, các địa phương hiện đối mặt với tình trạng thiếu hụt giáo viên và nhân viên so với nhu cầu thực tế, gây áp lực lên công tác quản lý và tổ chức giảng dạy.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt biểu dương những nỗ lực của các đơn vị liên quan. Đồng chí yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu tập trung nhân lực, trang thiết bị, tổ chức “tăng ca, tăng kíp” để đảm bảo tiến độ; đồng thời chú trọng chất lượng công trình và bổ sung các hạng mục phụ trợ thiết yếu như hệ thống điện, hành lang, cảnh quan trường học.

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Khối lượng xây lắp tại điểm trường xã Ia Púch hiện đạt 85%, đã hoàn thành cất nóc tất cả 12 hạng mục chính. Ảnh: Hà Duy

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt yêu cầu xây dựng phương án vận hành chi tiết, sẵn sàng các kịch bản dự phòng ứng phó với thời tiết cực đoan.

Về bài toán thiếu hụt nhân sự, Sở Giáo dục và Đào tạo cần chủ động phối hợp, nghiên cứu phương án điều chuyển giáo viên linh hoạt từ nơi thừa sang nơi thiếu, đảm bảo các trường vận hành ổn định, an toàn ngay khi khai giảng.

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