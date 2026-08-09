Về Phù Mỹ Đông ghé Mũi Vi Rồng, thăm làng chài Tân Phụng

(GLO)- Mũi Vi Rồng là phần nhô ra biển của dãy núi Tân Phụng, một thắng cảnh hội tụ vẻ đẹp thiên nhiên, giá trị lịch sử và những lớp trầm tích văn hóa của vùng biển Phù Mỹ Đông.

Mũi Vi Rồng là phần nhô ra biển của dãy núi Tân Phụng nhìn giống như một con rồng đang vươn ra đại dương. Ảnh: Nguyễn Dũng

Điều tạo nên sức hút của Mũi Vi Rồng là sự giao hòa hiếm có giữa núi và biển. Khối đá granite phân tầng nhô dài ra biển Đông tạo nên dáng vẻ hùng vĩ, dưới chân là Hang Rồng, sóng biển cứ liên tiếp dội vào các hốc đá bật lên những thanh âm ầm ào vang vọng ngàn năm.

Nếu thiên nhiên làm nên vẻ đẹp của Mũi Vi Rồng thì lịch sử tạo nên chiều sâu cho thắng cảnh này. Trong hai cuộc kháng chiến, núi Tân Phụng với địa hình hiểm trở và hệ thống hang đá tự nhiên từng là vị trí quan sát chiến lược, nơi lực lượng cách mạng bám trụ, xây dựng căn cứ và bảo vệ vùng tự do ven biển Bình Định. Những địa danh như Hố Sậy, Hố Ông Bườn, Hang Đá Bí hay Hang Đá Mài vẫn còn lưu giữ ký ức về một thời khói lửa.

Ngày 10-3-2026, Núi Tân Phụng - Mũi Vi Rồng được UBND tỉnh Gia Lai công nhận là Di tích lịch sử - danh lam thắng cảnh cấp tỉnh. Sự kiện này không chỉ khẳng định giá trị của một di sản mà còn mở ra cơ hội phát triển du lịch cho địa phương. Những du khách tìm đến Mũi Vi Rồng ngày càng nhiều hơn.

Đón đầu xu hướng này, nhiều nhà đầu tư từ Hà Nội, Hải Phòng đã đến Tân Phụng xây dựng homestay làm dịch vụ lưu trú. Dọc bãi biển Tân Phụng, tôi đếm ít nhất đã có 4 homestay san sát nhau mang những cái tên ngồ ngộ tây tây như Home of Vi Rồng, Dragon Surf Homestay, Nhà Bên Sóng, Casa Adina.

Chị Ánh Dương, quản lý homestay Casa Adina, cho biết: “Dù đang trong giai đoạn hoàn thiện nhưng 5 phòng lưu trú của home đã nhận được rất nhiều cuộc gọi đặt chỗ. Tôi đã phải từ chối không ít đoàn khách”.

Những homestay mới mẻ, có phong cách kiến trúc hiện đại bên bờ biển không chỉ mang đến diện mạo mới cho làng chài mà còn cho thấy kỳ vọng về một vùng biển đang từng bước chuyển mình từ nghề cá sang phát triển du lịch. Ảnh: Ngọc Quỳnh

Từ Mũi Vi Rồng, tôi men theo bờ biển xuống làng chài Tân Phụng hơn 300 năm tuổi. Gần 10 giờ sáng, chợ cá thường nhóm họp ngay trên bãi cát đã tan từ lâu. Bãi biển chỉ còn tiếng sóng miên man, những tay lưới phơi dưới nắng và mùi mặn nồng đặc trưng của làng biển phảng phất trong gió.

Trên bờ cát, anh Đinh Tuấn Vũ và anh Trần Minh Tự đang cặm cụi thau lưới sau chuyến biển đêm. Đôi tay rám nắng của anh Vũ thoăn thoắt gỡ từng mắt cước rối, nhặt sạch những con cá, con ốc còn mắc lại. "Đêm qua nước dơ nên chỉ kiếm được ba bốn trăm nghìn. Hôm nào trúng thì được vài triệu. Nghề biển vậy đó, bữa no bữa đói", anh cười hiền.

Đứng cạnh, anh Tự chuẩn bị lại dụng cụ cho nghề soi cá. Mỗi đêm, anh chèo thúng nhỏ ra cách bờ vài hải lý, dùng đèn công suất lớn tìm bắt tôm, cá, mực ở những bãi rạn và vùng nước nông. Câu chuyện mưu sinh bình dị của những ngư dân khiến tôi cảm nhận rõ nhịp sống của một làng chài đã bền bỉ tồn tại suốt hơn ba thế kỷ.

Nhưng Tân Phụng hôm nay không còn chỉ có những chuyến đi biển đánh bắt cá tôm. Trưởng thôn Tân Phụng Võ Tuấn Hoàng cho biết, từ khi Núi Tân Phụng - Mũi Vi Rồng được công nhận là Di tích lịch sử - danh lam thắng cảnh cấp tỉnh, vùng biển yên bình này đã đón nhiều du khách hơn. Ngư dân làng chài còn làm thêm dịch vụ du lịch biển.

Biển Tân Phụng nước trong xanh như ngọc bích. Ảnh: Ngọc Quỳnh

Anh Vũ chỉ tay về phía những ca nô đang neo cạnh những chiếc thúng chai: “Không đi biển thì tụi tôi chở khách ra Hòn Tranh, Hòn Đụn, Hòn Nhàn lặn ngắm san hô, chèo SUP, câu cá, tắm biển, cắm trại đón bình minh và thưởng thức hải sản tươi sống”.

Không chỉ ngư dân tham gia làm du lịch, một số doanh nghiệp lữ hành địa phương nhìn thấy tiềm năng to lớn ở vùng biển này cũng đã xây dựng các tour trải nghiệm những đảo nhỏ gần bờ, du lịch sinh thái cộng đồng khám phá Mũi Vi Rồng - Đầm Trà Ổ - Làng bí đao khổng lồ hay ngọn Hải đăng Hòn Nước trên đỉnh Gà Gô (thuộc dãy núi Gò Dưa, thôn Tân Phụng), kết nối những điểm đến đặc sắc của Phù Mỹ Đông thành một hành trình trải nghiệm.

Hai ngư dân đang thau lưới sau một đêm hành nghề. Ảnh: Ngọc Quỳnh

Dịch vụ du lịch ở Phù Mỹ Đông vẫn còn mang tính tự phát, nhưng chính vẻ đẹp nguyên sơ của biển xanh, bãi đá tự nhiên và những rạn san hô đầy màu sắc đã mang đến cho nơi này một sức hút riêng, khó cưỡng. Những chiếc thúng chai vẫn đều đặn ra khơi mỗi chiều, nhưng trên bến neo đậu tàu thuyền còn những chiếc ca nô chở khách khám phá biển đảo.

Khi hai nhịp sống ấy cùng song hành, tương lai của làng chài Tân Phụng không chỉ được nuôi dưỡng từ những mẻ cá đầy khoang mà còn từ chính vẻ đẹp của biển, của di sản và của những con người biết biến quê hương mình thành điểm đến.