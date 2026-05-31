Bãi bồi Tiên Sơn - điểm hẹn thư giãn cuối tuần của người dân phố núi

(GLO)- Vào những buổi chiều cuối tuần, bãi bồi Tiên Sơn (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) trở nên nhộn nhịp với hình ảnh người dân dạo mát, thả diều, vui chơi và ngắm hoàng hôn.

Khoảng trời rộng, thoáng đãng cùng không khí trong lành khiến bãi bồi Tiên Sơn trở thành điểm thư giãn quen thuộc của nhiều gia đình và bạn trẻ phố núi sau những ngày học tập, làm việc căng thẳng.

Bãi bồi Tiên Sơn nhộn nhịp người dân vui chơi, thả diều vào dịp cuối tuần. Ảnh: Minh Chí

Những chiều bình yên ở “Biển Hồ cạn”

Được hình thành từ vùng lòng hồ nối giữa Biển Hồ nước với hồ Ia Nâm thuộc xã Biển Hồ, bãi bồi Tiên Sơn chỉ hiện rõ vào mùa khô khi mực nước rút xuống, để lộ những thảm cỏ xanh trải dài giữa không gian khoáng đạt, yên bình. Người dân địa phương gọi nơi đây là “bãi dê Tiên Sơn” hay “Biển Hồ cạn”. Với vẻ đẹp hoang sơ cùng không gian rộng mở, những năm gần đây, khu vực này dần trở thành điểm dã ngoại quen thuộc của người dân và du khách mỗi dịp nghỉ cuối tuần.

Chiều xuống, nhiều gia đình lại đưa con em ra bãi cỏ chạy nhảy, vui đùa. Trong tiết trời mát mẻ, những cánh diều nhiều màu sắc tung bay giữa khoảng không rộng lớn, tạo nên khung cảnh bình yên. Tiếng cười nói rộn ràng của trẻ nhỏ hòa cùng gió chiều khiến vùng ven Biển Hồ thêm phần sinh động.

Các gia đình cùng con trẻ tận hưởng không khí trong lành tại bãi bồi Tiên Sơn vào dịp cuối tuần. Ảnh: Minh Chí

Không cần những trò chơi cầu kỳ hay các loại hình giải trí hiện đại, chỉ với bãi cỏ rộng và khoảng trời lộng gió, nơi đây vẫn thu hút đông đảo người dân tìm đến. Đối với nhiều phụ huynh, bãi bồi Tiên Sơn là địa điểm lý tưởng để con trẻ vận động, trải nghiệm các trò chơi dân gian.

Anh Nguyễn Thiện Phước (phường Pleiku) chia sẻ: “Vào cuối tuần, gia đình tôi đưa các con ra đây vui chơi. Không khí ở đây rất dễ chịu, gần gũi thiên nhiên nên các cháu thích chạy nhảy, hoạt động ngoài trời hơn là ở nhà sử dụng điện thoại. Tôi nghĩ những nơi như thế này rất ý nghĩa vì giúp trẻ có thêm cơ hội trải nghiệm và gắn kết với gia đình”.

Mỗi dịp cuối tuần, bãi bồi Tiên Sơn lại đông người dân tìm đến dã ngoại, hóng gió và tận hưởng không khí trong lành ven hồ. Nhiều gia đình còn chuẩn bị thêm đồ ăn nhẹ để quây quần bên nhau. Dù đông người nhưng khu vực này vẫn giữ được nét yên bình vốn có nhờ ý thức giữ gìn vệ sinh của phần lớn người dân.

Nơi giới trẻ lưu giữ những khoảnh khắc đẹp

Không chỉ là điểm hẹn cuối tuần của nhiều gia đình, bãi bồi Tiên Sơn còn là nơi được nhiều bạn trẻ lựa chọn để check-in, ngắm cảnh và lưu lại những khoảnh khắc đẹp của tuổi học trò.

Em Lê Thị Huyền Trang (học sinh lớp 12, Trường THPT Phạm Văn Đồng, xã Ia Hrung) cho biết: “Không gian ở đây rất thoáng đãng, yên bình. Được cùng bạn bè ra đây chụp ảnh, ngắm cảnh giúp em giải tỏa căng thẳng trước kỳ thi tốt nghiệp và có thêm nhiều kỷ niệm đẹp trước khi ra trường”.

Nhóm bạn trẻ tổ chức dã ngoại, vui chơi. Ảnh: Minh Chí

Học sinh chụp ảnh kỷ yếu, lưu giữ những khoảnh khắc tuổi học trò. Ảnh: Minh Chí

Bãi bồi Tiên Sơn cũng trở thành điểm đến yêu thích của nhiều học sinh, đặc biệt vào "mùa chụp kỷ yếu". Em Nguyễn Hồng Hoa (Trường Tiểu học, THCS Lê Văn Tám, phường Pleiku) bày tỏ: “Lúc đầu, em không nghĩ nơi này lại đông vui và đẹp như vậy. Ngoài chụp hình kỷ yếu, em còn xem các bạn thả diều nên cảm thấy rất thích”.

Những cánh diều no gió bay cao giữa nền trời xanh không chỉ tạo nên nét đẹp bình yên cho vùng ven Biển Hồ mà còn gợi nhắc về trò chơi dân gian gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ. Mỗi buổi chiều ở bãi bồi Tiên Sơn, tiếng cười giòn tan của trẻ nhỏ cùng những khoảnh khắc sum vầy của các gia đình đang góp phần làm nên không gian sinh hoạt cộng đồng gần gũi, ý nghĩa giữa lòng phố núi.