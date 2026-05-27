02:12

Tin nhanh đầu ngày:

+ Không hoàn thành nhiệm vụ từ 2 quý liên tiếp trở lên, cán bộ sẽ bị thay thế

+ Xã An Toàn sẽ có khu dịch vụ du lịch Đỉnh ngắm mây với mức đầu tư gần 76,5 tỷ đồng

+ Động thổ kho xăng dầu tổng sức chứa 4.700 m³ tại phường Hoài Nhơn

+ Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm để các kỳ thi diễn ra thành công