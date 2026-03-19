Tìm giải pháp bứt phá cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Diễn đàn Phát triển kinh tế du lịch Gia Lai 2026 - dự kiến được tổ chức vào ngày 27-3 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh - là một phần quan trọng trong Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2026.

Sự kiện tập trung thảo luận các giải pháp chiến lược nhằm thúc đẩy du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, bền vững của địa phương.

Khởi sắc từ thực tiễn

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, năm 2026, Gia Lai đặt mục tiêu đón khoảng 15 triệu lượt khách, tăng 21% so với năm trước; tổng doanh thu từ du lịch đạt 35.000 tỷ đồng. Đây là mục tiêu đầy tham vọng, song được đánh giá có cơ sở khi ngành du lịch đã ghi nhận những tín hiệu tích cực ngay từ đầu năm.

Trong 2 tháng đầu năm, du lịch Gia Lai ghi nhận nhiều tín hiệu khởi sắc khi đón gần 2,2 triệu lượt khách, tăng 14% so với cùng kỳ; riêng lượng khách quốc tế khoảng 42.000 lượt, tăng 68%. Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ kéo dài 9 ngày, Gia Lai đón khoảng 848 nghìn lượt khách, tổng doanh thu đạt khoảng 900 tỷ đồng. Các khu, điểm du lịch, không gian lễ hội và quảng trường trung tâm thu hút đông đảo du khách, tạo nên không khí du xuân sôi động.

Tổng doanh thu từ khách du lịch trong tháng 2 ước đạt 2.460 tỷ đồng, tăng 18%; lũy kế 2 tháng đầu năm, doanh thu đạt 4.721 tỷ đồng, tăng 17%. Kết quả này cho thấy bức tranh khởi sắc rõ ràng của ngành du lịch địa phương ngay từ đầu năm.

Du khách tham quan Khu du lịch Eo Gió (phường Quy Nhơn Đông). Ảnh: K.H

Bà Đỗ Thị Diệu Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch - nhận định: Sự khởi sắc này đến từ công tác chuẩn bị đồng bộ: Chỉnh trang cảnh quan, làm mới sản phẩm, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật và nâng cao chất lượng dịch vụ. Công suất phòng tại nhiều cơ sở lưu trú đạt trên 90% trong các ngày cao điểm; môi trường du lịch, an ninh và vệ sinh được đảm bảo. Kết quả tăng trưởng đầu năm cho thấy sức hấp dẫn của điểm đến Gia Lai đang được cải thiện rõ rệt. Đây là tiền đề quan trọng để ngành du lịch tăng tốc trong năm đăng cai Năm Du lịch Quốc gia.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đẩy mạnh xúc tiến quốc tế thông qua việc tham gia các sự kiện như Hội chợ Du lịch Travex và Diễn đàn Du lịch ASEAN 2026. Các hoạt động này góp phần quảng bá hình ảnh, mở rộng thị trường khách và tăng cường hợp tác.

Việc tham gia các diễn đàn quốc tế giúp Gia Lai tiếp cận xu hướng phát triển mới, đồng thời mở ra cơ hội thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Mở hướng khai thác tiềm năng

Trong bối cảnh đó, Diễn đàn Phát triển kinh tế du lịch Gia Lai 2026 được tổ chức như một bước đi chiến lược. Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 200 đại biểu là lãnh đạo, chuyên gia, DN và nhà đầu tư.

Nội dung thảo luận tập trung vào các vấn đề then chốt: Phát triển chuỗi giá trị du lịch; xây dựng sản phẩm đặc trưng; khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và văn hóa; phát triển du lịch xanh, sinh thái; tăng cường liên kết vùng và thu hút đầu tư. Theo Ban tổ chức diễn đàn, sự kiện này hướng tới các giải pháp cụ thể, khả thi, có thể triển khai ngay, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Gia Lai.

Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo thu hút rất nhiều du khách yêu thích khoa học và khám phá vũ trụ trong và ngoài nước. Ảnh: K.H

Gia Lai được đánh giá sở hữu nhiều lợi thế nổi trội với hệ sinh thái rừng, thác, hồ phong phú cùng khí hậu mát mẻ tạo điều kiện phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng. Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và bản sắc các dân tộc thiểu số là nền tảng cho du lịch văn hóa, cộng đồng.

Đáng chú ý, lợi thế kết nối giữa cao nguyên và vùng biển mở ra khả năng phát triển các sản phẩm liên tuyến độc đáo. Bà Hoàng Thị Thu Sen - Giám đốc Vietravel - Chi nhánh Gia Lai - cho rằng: “Gia Lai có tiềm năng rất đặc biệt khi hội tụ cả du lịch biển và cao nguyên. Đây là cơ sở để xây dựng các hành trình trải nghiệm đa dạng, từ nghỉ dưỡng đến khám phá văn hóa. Hiện tỉnh vẫn thiếu sản phẩm du lịch mang tính biểu tượng. Muốn cạnh tranh, cần đầu tư bài bản vào sản phẩm đặc thù và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Từ góc độ DN, nhiều ý kiến đề xuất phát triển kinh tế đêm, xây dựng phố đi bộ, chợ đêm, không gian ẩm thực và các hoạt động văn hóa nhằm kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách.

Anh Nguyễn Hữu Ðảo - Giám đốc Công ty CP Khánh An (phường Quy Nhơn Đông) mong muốn định vị rõ thương hiệu điểm đến gắn với du lịch xanh, sinh thái và văn hóa bản địa và cho đây là hướng đi bền vững, phù hợp xu thế.

Theo bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, với nền tảng tăng trưởng tích cực và tiềm năng đa dạng, Gia Lai đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá. Diễn đàn Phát triển kinh tế du lịch Gia Lai 2026 vì vậy được kỳ vọng không chỉ là nơi trao đổi giải pháp, mà còn là bước khởi đầu định hình chiến lược dài hạn, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong thời gian tới.