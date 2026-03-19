Tìm giải pháp bứt phá cho du lịch Gia Lai

KHÁNH HUÂN
(GLO)- Diễn đàn Phát triển kinh tế du lịch Gia Lai 2026 - dự kiến được tổ chức vào ngày 27-3 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh - là một phần quan trọng trong Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch Quốc gia 2026.

Sự kiện tập trung thảo luận các giải pháp chiến lược nhằm thúc đẩy du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, bền vững của địa phương.

Khởi sắc từ thực tiễn

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, năm 2026, Gia Lai đặt mục tiêu đón khoảng 15 triệu lượt khách, tăng 21% so với năm trước; tổng doanh thu từ du lịch đạt 35.000 tỷ đồng. Đây là mục tiêu đầy tham vọng, song được đánh giá có cơ sở khi ngành du lịch đã ghi nhận những tín hiệu tích cực ngay từ đầu năm.

Trong 2 tháng đầu năm, du lịch Gia Lai ghi nhận nhiều tín hiệu khởi sắc khi đón gần 2,2 triệu lượt khách, tăng 14% so với cùng kỳ; riêng lượng khách quốc tế khoảng 42.000 lượt, tăng 68%. Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ kéo dài 9 ngày, Gia Lai đón khoảng 848 nghìn lượt khách, tổng doanh thu đạt khoảng 900 tỷ đồng. Các khu, điểm du lịch, không gian lễ hội và quảng trường trung tâm thu hút đông đảo du khách, tạo nên không khí du xuân sôi động.

Tổng doanh thu từ khách du lịch trong tháng 2 ước đạt 2.460 tỷ đồng, tăng 18%; lũy kế 2 tháng đầu năm, doanh thu đạt 4.721 tỷ đồng, tăng 17%. Kết quả này cho thấy bức tranh khởi sắc rõ ràng của ngành du lịch địa phương ngay từ đầu năm.

Du khách tham quan Khu du lịch Eo Gió (phường Quy Nhơn Đông). Ảnh: K.H
Bà Đỗ Thị Diệu Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch - nhận định: Sự khởi sắc này đến từ công tác chuẩn bị đồng bộ: Chỉnh trang cảnh quan, làm mới sản phẩm, tổ chức nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật và nâng cao chất lượng dịch vụ. Công suất phòng tại nhiều cơ sở lưu trú đạt trên 90% trong các ngày cao điểm; môi trường du lịch, an ninh và vệ sinh được đảm bảo. Kết quả tăng trưởng đầu năm cho thấy sức hấp dẫn của điểm đến Gia Lai đang được cải thiện rõ rệt. Đây là tiền đề quan trọng để ngành du lịch tăng tốc trong năm đăng cai Năm Du lịch Quốc gia.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đẩy mạnh xúc tiến quốc tế thông qua việc tham gia các sự kiện như Hội chợ Du lịch Travex và Diễn đàn Du lịch ASEAN 2026. Các hoạt động này góp phần quảng bá hình ảnh, mở rộng thị trường khách và tăng cường hợp tác.

Việc tham gia các diễn đàn quốc tế giúp Gia Lai tiếp cận xu hướng phát triển mới, đồng thời mở ra cơ hội thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Mở hướng khai thác tiềm năng

Trong bối cảnh đó, Diễn đàn Phát triển kinh tế du lịch Gia Lai 2026 được tổ chức như một bước đi chiến lược. Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 200 đại biểu là lãnh đạo, chuyên gia, DN và nhà đầu tư.

Nội dung thảo luận tập trung vào các vấn đề then chốt: Phát triển chuỗi giá trị du lịch; xây dựng sản phẩm đặc trưng; khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và văn hóa; phát triển du lịch xanh, sinh thái; tăng cường liên kết vùng và thu hút đầu tư. Theo Ban tổ chức diễn đàn, sự kiện này hướng tới các giải pháp cụ thể, khả thi, có thể triển khai ngay, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Gia Lai.

Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo thu hút rất nhiều du khách yêu thích khoa học và khám phá vũ trụ trong và ngoài nước. Ảnh: K.H
Gia Lai được đánh giá sở hữu nhiều lợi thế nổi trội với hệ sinh thái rừng, thác, hồ phong phú cùng khí hậu mát mẻ tạo điều kiện phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng. Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên và bản sắc các dân tộc thiểu số là nền tảng cho du lịch văn hóa, cộng đồng.

Đáng chú ý, lợi thế kết nối giữa cao nguyên và vùng biển mở ra khả năng phát triển các sản phẩm liên tuyến độc đáo. Bà Hoàng Thị Thu Sen - Giám đốc Vietravel - Chi nhánh Gia Lai - cho rằng: “Gia Lai có tiềm năng rất đặc biệt khi hội tụ cả du lịch biển và cao nguyên. Đây là cơ sở để xây dựng các hành trình trải nghiệm đa dạng, từ nghỉ dưỡng đến khám phá văn hóa. Hiện tỉnh vẫn thiếu sản phẩm du lịch mang tính biểu tượng. Muốn cạnh tranh, cần đầu tư bài bản vào sản phẩm đặc thù và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Từ góc độ DN, nhiều ý kiến đề xuất phát triển kinh tế đêm, xây dựng phố đi bộ, chợ đêm, không gian ẩm thực và các hoạt động văn hóa nhằm kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu của du khách.

Anh Nguyễn Hữu Ðảo - Giám đốc Công ty CP Khánh An (phường Quy Nhơn Đông) mong muốn định vị rõ thương hiệu điểm đến gắn với du lịch xanh, sinh thái và văn hóa bản địa và cho đây là hướng đi bền vững, phù hợp xu thế.

Theo bà Đỗ Thị Diệu Hạnh, với nền tảng tăng trưởng tích cực và tiềm năng đa dạng, Gia Lai đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá. Diễn đàn Phát triển kinh tế du lịch Gia Lai 2026 vì vậy được kỳ vọng không chỉ là nơi trao đổi giải pháp, mà còn là bước khởi đầu định hình chiến lược dài hạn, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong thời gian tới.

Gia Lai trước cơ hội lớn từ Năm Du lịch quốc gia 2026

(GLO)- Kết thúc năm 2025, lần đầu tiên sau 65 năm phát triển, ngành du lịch cả nước đón hơn 20 triệu lượt khách quốc tế. Thành quả này là minh chứng sinh động cho sự nỗ lực bền bỉ, tinh thần đổi mới và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của du lịch Việt Nam trong bối cảnh nhiều biến động.

Giá hạt điều tăng, nông dân vùng biên Gia Lai vẫn lo

Giá hạt điều tăng, nông dân vùng biên Gia Lai vẫn lo

(GLO)- Thời điểm đầu vụ thu hoạch, giá hạt điều tươi tại các xã vùng biên Gia Lai dao động trong khoảng 35-37 ngàn đồng/kg, cao hơn những năm trước, mang lại kỳ vọng thu nhập khá cho bà con nông dân. Tuy vậy, mưa trái mùa xuất hiện đúng thời điểm cây ra bông, đậu trái khiến nhiều vườn điều rụng bông, làm dấy lên nỗi lo giảm năng suất.

Phụ nữ Ia Nan chung tay bảo vệ đường biên, cột mốc

(GLO)- Thông qua Câu lạc bộ “Phụ nữ tự quản đường biên, cột mốc, dấu hiệu đường biên giới”, phụ nữ xã Ia Nan tích cực tuyên truyền pháp luật, tham gia tuần tra bảo vệ biên giới. Từ những việc làm bền bỉ, chị em góp phần cùng lực lượng Biên phòng giữ vững chủ quyền, bình yên nơi phên giậu Tổ quốc.

Gia Lai - Nơi đại ngàn chạm biển xanh

Gia Lai - Nơi đại ngàn chạm biển xanh

(GLO)- Gia Lai là địa phương đầu tiên sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh được chọn đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2026. Sự kiện được kỳ vọng mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh vùng đất kết nối đại ngàn Tây Nguyên và biển xanh duyên hải, tạo dấu ấn mới trên bản đồ du lịch Việt Nam và quốc tế.

Khơi dậy khát vọng phát triển, đưa Gia Lai vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Đại hội lần thứ XIV của Đảng có ý nghĩa đặc biệt trong thời kỳ đổi mới, là dấu mốc chuyển tiếp có tính chiến lược, với những quyết sách mang tầm lịch sử, mở ra không gian và động lực mới cho dân tộc Việt Nam trên hành trình hiện thực hóa khát vọng phát triển phồn vinh, hạnh phúc.

Cây ca cao mở ra hy vọng trên vùng đất khó Pờ Tó

(GLO)- Những cây ca cao xanh mướt, sai trái tại trang trại 30 ha của Công ty TNHH Ca cao Trọng Đức ở xã vùng khó Pờ Tó đang thắp lên nhiều hy vọng. Không chỉ chứng minh sự phù hợp về thổ nhưỡng, khí hậu, cây ca cao còn mở ra hướng hình thành vùng nguyên liệu bền vững, gắn với tiêu thụ ổn định.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Xuân vui ở buôn Broăi

(GLO)- Broăi là một buôn hiền hòa thuộc xã Ia Tul (tỉnh Gia Lai) nằm bên bờ sông Ba, đất đai bằng phẳng và phù sa màu mỡ nên ruộng đồng luôn tươi tốt. Ít người biết rằng nơi đây từng mang tiếng dữ - “Sào huyệt Đê ga”. 

Vun bồi niềm tin phát triển Gia Lai

(GLO)- Trước thềm Xuân mới 2026, khát vọng phát triển của Gia Lai được đo bằng những đòi hỏi rất cụ thể từ đời sống: Sinh kế bền vững cho nông dân, môi trường đầu tư minh bạch cho doanh nghiệp, hạ tầng đủ sức đón dòng vốn lớn và một bộ máy chính quyền hành động hiệu quả.