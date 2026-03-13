Đánh giá bài viết
Infographic Chuỗi sự kiện khai mạc Năm du lịch quốc gia - Gia Lai 2026
(GLO)- Chuỗi sự kiện khai mạc Năm du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dự kiến diễn ra trong tháng 3.
(GLO)- Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, tại tỉnh Gia Lai có 28 người ứng cử ở 6 đơn vị bầu cử để bầu 16 đại biểu Quốc hội khóa XVI. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu chân dung của ứng cử viên Trường Trung Tuyến.
(GLO)- Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, tại tỉnh Gia Lai có 28 người ứng cử ở 6 đơn vị bầu cử để bầu 16 đại biểu Quốc hội khóa XVI. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu chân dung của ứng cử viên Lưu Huệ Linh.
(GLO)- Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, tại tỉnh Gia Lai có 28 người ứng cử ở 6 đơn vị bầu cử để bầu 16 đại biểu Quốc hội khóa XVI. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu chân dung của ứng cử viên Đinh Văn Buôn.
(GLO)- Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, tại tỉnh Gia Lai có 28 người ứng cử ở 6 đơn vị bầu cử để bầu 16 đại biểu Quốc hội khóa XVI. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu chân dung của ứng cử viên Nguyễn Thị Mai Phương.
(GLO)- Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, tại tỉnh Gia Lai có 28 người ứng cử ở 6 đơn vị bầu cử để bầu 16 đại biểu Quốc hội khóa XVI. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu chân dung của ứng cử viên Mai Thúy Kiều.
(GLO)- Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, tại tỉnh Gia Lai có 28 người ứng cử ở 6 đơn vị bầu cử để bầu 16 đại biểu Quốc hội khóa XVI. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu chân dung của ứng cử viên Đinh Ngọc Quý.
(GLO)- Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, tại tỉnh Gia Lai có 28 người ứng cử ở 6 đơn vị bầu cử để bầu 16 đại biểu Quốc hội khóa XVI. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu chân dung của ứng cử viên Huỳnh Văn Mạnh.
(GLO)- Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, tại tỉnh Gia Lai có 28 người ứng cử ở 6 đơn vị bầu cử để bầu 16 đại biểu Quốc hội khóa XVI. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu chân dung của ứng cử viên Trần Minh Trọng.
(GLO)- Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, tại tỉnh Gia Lai có 28 người ứng cử ở 6 đơn vị bầu cử để bầu 16 đại biểu Quốc hội khóa XVI. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu chân dung của ứng cử viên Rơ Ô H'Rin.
(GLO)- Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, tại tỉnh Gia Lai có 28 người ứng cử ở 6 đơn vị bầu cử để bầu 16 đại biểu Quốc hội khóa XVI. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu chân dung của ứng cử viên Bành Thị Xuân Hương.
(GLO)- Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, tại tỉnh Gia Lai có 28 người ứng cử ở 6 đơn vị bầu cử để bầu 16 đại biểu Quốc hội khóa XVI. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu chân dung của ứng cử viên Trần Kim Kha.
(GLO)- Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, tại tỉnh Gia Lai có 28 người ứng cử ở 6 đơn vị bầu cử để bầu 16 đại biểu Quốc hội khóa XVI. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu chân dung của ứng cử viên Bùi Quang Huy.
(GLO)- Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, tại tỉnh Gia Lai có 28 người ứng cử ở 6 đơn vị bầu cử để bầu 16 đại biểu Quốc hội khóa XVI. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu chân dung của ứng cử viên Nguyễn Thị Cẩm.
(GLO)- Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, tại tỉnh Gia Lai có 28 người ứng cử ở 6 đơn vị bầu cử để bầu 16 đại biểu Quốc hội khóa XVI. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu chân dung của ứng cử viên Lê Minh Hải.
(GLO)- Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, tại tỉnh Gia Lai có 28 người ứng cử ở 6 đơn vị bầu cử để bầu 16 đại biểu Quốc hội khóa XVI. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu chân dung của ứng cử viên Châu Ngọc Tuấn.
(GLO)- Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, tại tỉnh Gia Lai có 28 người ứng cử ở 6 đơn vị bầu cử để bầu 16 đại biểu Quốc hội khóa XVI. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu chân dung của ứng cử viên Đồng Ngọc Ba.
(GLO)- Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, tại tỉnh Gia Lai có 28 người ứng cử ở 6 đơn vị bầu cử để bầu 16 đại biểu Quốc hội khóa XVI. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu chân dung của ứng cử viên Nguyễn Văn Cảnh.
(GLO)- Chuỗi sự kiện khai mạc Năm du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 dự kiến diễn ra trong tháng 3.
(GLO)- Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, tại tỉnh Gia Lai có 28 người ứng cử ở 6 đơn vị bầu cử để bầu 16 đại biểu Quốc hội khóa XVI. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu chân dung của ứng cử viên Huỳnh Thị Hoa Điệp.
(GLO)- Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, tại tỉnh Gia Lai có 28 người ứng cử ở 6 đơn vị bầu cử để bầu 16 đại biểu Quốc hội khóa XVI. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu chân dung của ứng cử viên Lý Tiết Hạnh.
(GLO)- Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, tại tỉnh Gia Lai có 28 người ứng cử ở 6 đơn vị bầu cử để bầu 16 đại biểu Quốc hội khóa XVI. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu chân dung của ứng cử viên Nguyễn Hồng Diên.
(GLO)- Theo đề nghị của Ủy ban bầu cử 11 tỉnh, thành phố, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã có văn bản cho phép 218 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn các tỉnh, thành phố tiến hành bỏ phiếu sớm.
(GLO)- Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp.
(GLO)- Cửa xét tuyển học bạ hẹp hơn, số nguyện vọng, phương thức xét tuyển, lợi thế từ các chứng chỉ ngoại ngữ như IELTS đều giảm, theo quy định của Bộ Giáo dục.