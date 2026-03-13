(GLO)- Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, tại tỉnh Gia Lai có 28 người ứng cử ở 6 đơn vị bầu cử để bầu 16 đại biểu Quốc hội khóa XVI. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu chân dung của ứng cử viên Trường Trung Tuyến.