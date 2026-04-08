Mũi Né nằm trong top 10 điểm đến nổi bật toàn cầu

PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo Tuổi Trẻ, Báo Tin Tức)

(GLO)- Theo báo cáo Travel Predictions lần thứ 10 công bố ngày 8-4, nền tảng Booking.com vinh danh Mũi Né là một trong 10 điểm đến nổi bật toàn cầu.

Danh sách được xây dựng dựa trên dữ liệu tìm kiếm, đặt phòng cùng khảo sát hàng chục nghìn du khách tại nhiều thị trường. Những điểm đến được ưu tiên là nơi hội tụ thiên nhiên khác biệt, trải nghiệm bản địa và yếu tố khám phá.

Khách du lịch trong và ngoài nước đến Mũi Né - Phan Thiết rất thích thú với môn thể thao lướt ván diều cảm giác mạnh. Ảnh nguồn Báo Tin Tức

Với cảnh quan siêu thực, nhịp sống yên bình và là thiên đường của các môn thể thao biển, Mũi Né ngày càng phù hợp với xu hướng đem lại trải nghiệm mang tính cá nhân hóa cao cho du khách, từ nghỉ dưỡng đến khám phá.

Mũi Né sở hữu loạt resort nghỉ dưỡng đẳng cấp bên bờ biển. Ảnh: Phương Vi

Không chỉ thu hút khách quốc tế, Mũi Né còn nằm trong top 10 điểm đến nội địa được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất, xếp thứ 9, tăng một bậc so với năm trước.

Hiện khu du lịch quốc gia Mũi Né hiện có hơn 600 cơ sở lưu trú với gần 18.000 phòng, tập trung dọc dải "đất vàng" ven biển. Riêng đường Nguyễn Đình Chiểu dài 8 km đã quy tụ 53 resort, hình thành một trong những cung đường nghỉ dưỡng sôi động bậc nhất cả nước.

Theo dữ liệu tìm kiếm và đặt phòng trên Booking.com trong 6 tháng đầu năm 2026 (từ tháng 1 - 6) cũng cho thấy Mũi Né là điểm đến mới nổi được du khách quốc tế quan tâm. Hiện xếp ở vị trí thứ 8, Mũi Né ghi nhận mức tăng trưởng 20% so với cùng kỳ năm trước.

Những "hộ chiếu đặc biệt" của Quy Nhơn

Những “hộ chiếu đặc biệt” của Quy Nhơn

(GLO)- Quy Nhơn không ồn ào, không phô trương, đô thị biển này chọn cho mình một cách hiện diện rất khác trên bản đồ du lịch quốc tế. Đó là sự giản dị, trong lành và nhịp sống chậm rãi. Và có lẽ, chính điều đó lại đang trở thành “tấm hộ chiếu” đặc biệt để đô thị này từng bước vươn ra thế giới.

Trải nghiệm thị giác - âm nhạc giàu cảm xúc trong Lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

(GLO)- 20 giờ 10 phút ngày 28-3, Lễ Khai mạc Năm du lịch quốc gia sẽ diễn ra tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn với chương trình nghệ thuật biểu diễn từ truyền thống đến Mega Concert, hứa hẹn mang đến cho người dân và du khách trải nghiệm thị giác - âm nhạc giàu cảm xúc.

Cao nguyên Pleiku thắm sắc pơ lang

(GLO)- Tháng ba ở Tây Nguyên, khi bầu trời trong xanh và nắng bắt đầu rực rỡ, sắc hoa pơ lang đỏ thắm bừng lên trên cao nguyên Pleiku, như những đốm lửa trôi giữa mây trời. Không chỉ là vẻ đẹp của thiên nhiên, hoa pơ lang còn mang trong mình thông điệp văn hóa sâu sắc.

Về miền lễ hội Giêng Hai

(GLO)- Mùa lễ hội tháng Giêng, tháng Hai ở các xã, phường phía Ðông tỉnh không chỉ là dịp để người dân gửi gắm ước vọng về một năm mới no ấm, bình an, mà còn góp phần quan trọng gìn giữ và lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống đến với du khách.

