Mũi Né nằm trong top 10 điểm đến nổi bật toàn cầu

(GLO)- Theo báo cáo Travel Predictions lần thứ 10 công bố ngày 8-4, nền tảng Booking.com vinh danh Mũi Né là một trong 10 điểm đến nổi bật toàn cầu.

Danh sách được xây dựng dựa trên dữ liệu tìm kiếm, đặt phòng cùng khảo sát hàng chục nghìn du khách tại nhiều thị trường. Những điểm đến được ưu tiên là nơi hội tụ thiên nhiên khác biệt, trải nghiệm bản địa và yếu tố khám phá.

Khách du lịch trong và ngoài nước đến Mũi Né - Phan Thiết rất thích thú với môn thể thao lướt ván diều cảm giác mạnh. Ảnh nguồn Báo Tin Tức

Với cảnh quan siêu thực, nhịp sống yên bình và là thiên đường của các môn thể thao biển, Mũi Né ngày càng phù hợp với xu hướng đem lại trải nghiệm mang tính cá nhân hóa cao cho du khách, từ nghỉ dưỡng đến khám phá.

Mũi Né sở hữu loạt resort nghỉ dưỡng đẳng cấp bên bờ biển. Ảnh: Phương Vi

Không chỉ thu hút khách quốc tế, Mũi Né còn nằm trong top 10 điểm đến nội địa được du khách Việt tìm kiếm nhiều nhất, xếp thứ 9, tăng một bậc so với năm trước.

Hiện khu du lịch quốc gia Mũi Né hiện có hơn 600 cơ sở lưu trú với gần 18.000 phòng, tập trung dọc dải "đất vàng" ven biển. Riêng đường Nguyễn Đình Chiểu dài 8 km đã quy tụ 53 resort, hình thành một trong những cung đường nghỉ dưỡng sôi động bậc nhất cả nước.

Theo dữ liệu tìm kiếm và đặt phòng trên Booking.com trong 6 tháng đầu năm 2026 (từ tháng 1 - 6) cũng cho thấy Mũi Né là điểm đến mới nổi được du khách quốc tế quan tâm. Hiện xếp ở vị trí thứ 8, Mũi Né ghi nhận mức tăng trưởng 20% so với cùng kỳ năm trước.