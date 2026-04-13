(GLO)- Chạm tay vào “quốc bảo” ở độ cao gần 1.900 mét trên đỉnh Ngọc Linh không còn là chuyện mơ mộng với những người muốn một lần được tận thấy dược liệu quý trong chính môi trường nguyên sơ đã nuôi dưỡng nó qua hàng trăm năm.

"Quốc bảo" sâm Ngọc Linh nằm dưới tán rừng già ở độ cao gần 1.900m trên đỉnh Trường Sơn. Ảnh: Hoàng Ngọc

5 giờ sáng, phố núi Pleiku còn bảng lảng sương, chúng tôi đã khởi hành hướng về đỉnh Ngọc Linh-nơi được mệnh danh là “nóc nhà Tây Nguyên”.

Sau gần 4 giờ di chuyển, chúng tôi đến chân núi để bắt đầu hành trình ngược núi tìm “quốc bảo”.

Điểm xuất phát trên hành trình ngược núi tìm "quốc bảo" sâm Ngọc Linh. Ảnh: H.N

Ngay khi vào "cửa rừng" đã cảm nhận bầu không khí mát lạnh chờn vờn trên da thịt. Ảnh: Hoàng Ngọc

Để lên được những vườn sâm nằm cheo leo dưới tán rừng già ở độ cao gần 1.900m, chúng tôi phải đi bộ gần 3 km đường núi với những đoạn dốc gần như dựng đứng.

Với những người không quen đi rừng, lựa chọn duy nhất là những chiếc xe máy được gia cố đặc biệt, gầm cao, bánh gai, do người địa phương điều khiển. Đi bộ sẽ mất khoảng 1h 30 phút đến 3 giờ tùy sức của mỗi người.

Từ chân núi, có một lối mòn nhỏ dẫn lên các vườn sâm. Những ngày mưa, đường trơn trượt bởi rêu và thảm lá mục. Mỗi bước chân ngược núi khiến hơi thở trở nên dồn dập hơn. Nhưng chính sự khắc nghiệt ấy lại khiến hành trình tìm sâm trở nên hấp dẫn hơn với nhiều người.

Để lên tới những vườn sâm ở độ cao gần 1.900m, đi bộ mất khoảng 1 giờ 30 phút - 3 giờ. Ảnh: Hoàng Ngọc

Dưới tán rừng già là "quốc bảo" sâm Ngọc Linh. Ảnh: Hoàng Ngọc

Đang là những ngày đỉnh điểm khô nóng của Tây Nguyên, nhưng ngay khi bước vào cửa rừng, bầu không khí mát lạnh chờn vờn lên da thịt khác hẳn cái nắng gắt dưới chân núi.

Những thân cây dọc đường đi đều phủ kín rêu xanh và địa y. Những đoạn đường đất phủ lớp lá mục dày dưới chân tạo nên một thảm đệm êm và ẩm ướt.

Vườn sâm dưới tán rừng già. Ảnh: Hoàng Ngọc

Háo hức khi chạm vào "quốc bảo" sâm Ngọc Linh. Ảnh: Hoàng Ngọc

Cận cảnh lá sâm Ngọc Linh. Ảnh: Hoàng Ngọc

Củ sâm Ngọc Linh 7 năm tuổi. Ảnh: Hoàng Ngọc

Ở độ cao gần 1.900m gần như quanh năm mây phủ, những vườn sâm Ngọc Linh nhiều độ tuổi hiện ra ngay dưới tán rừng già. Loài dược liệu này sinh trưởng chậm trong môi trường rừng khắc nghiệt.

Mỗi năm, cây chỉ mọc lên một lá mới vào mùa xuân, rồi rơi vào trạng thái "ngủ đông" cho đến đầu xuân năm sau. Đó cũng là thời kỳ cây âm thầm tích tụ dưỡng chất qua từng chu kỳ khắc nghiệt của tự nhiên. Vì vậy, sâm Ngọc Linh còn được ví là loài thực sinh mỏng manh nhất của đại ngàn.

Quá trình chăm sóc công phu cũng mang đến những câu chuyện hấp dẫn cho du khách. Ảnh: Hoàng Ngọc

Trải nghiệm thực tế vùng trồng góp phần quảng bá sâm Ngọc Linh, đồng thời kết nối hành trình du lịch thú vị. Ảnh: Hoàng Ngọc

Khoảnh khắc chạm tay vào “quốc bảo” mang cảm xúc vừa háo hức, vừa dè dặt. Nhiều người nhẹ nhàng bới tầng đất ẩm, nâng niu nhổ một cây sâm nhiều năm tuổi, đưa lên hít hà hương thơm dịu nhẹ như thu hết tinh túy của rừng.

Hành trình tìm sâm vì thế không chỉ là một chuyến đi, mà là cách để con người chạm vào môi trường nguyên sơ đã lặng lẽ nuôi dưỡng “quốc bảo” suốt hàng trăm năm.

Từ trải nghiệm thực tế này, một hành trình du lịch dược liệu-kết nối vùng trồng sâm trên đỉnh Ngọc Linh với nhà máy chế biến hiện đại tại phường Pleiku đang dần được định hình.