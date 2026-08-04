Phường Hội Phú đồng hành cùng "dị nhân" chạy bộ Nguyễn Văn Long

(GLO)- Ngày 4-8, ông Nguyễn Văn Long có buổi làm việc với UBND phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) để trao đổi, triển khai chương trình “Chạy bộ 102 ngày liên tục, mỗi ngày 100 km hướng đến xác lập Kỷ lục Guinness Thế giới”.

Theo kế hoạch, chương trình dự kiến diễn ra từ ngày 10-12-2026 đến 21-3-2027 tại khu đô thị Bờ Kè Hội Phú, với cung đường chạy khoảng 2,4 km.

Ông Nguyễn Văn Long là người trực tiếp thực hiện thử thách, chạy 100 km mỗi ngày trong 102 ngày liên tục, tương đương tổng quãng đường 10.200 km.

Các CLB chạy bộ trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đồng hành cùng "dị nhân" marathon Nguyễn Văn Long (bìa phải) trong hành trình chạy xuyên Việt năm 2025. Ảnh: Hoàng Hoài

Trong thời gian diễn ra chương trình, các câu lạc bộ chạy bộ, vận động viên và người dân trong, ngoài tỉnh có thể tham gia chạy đồng hành. Dự kiến chương trình thu hút khoảng 10.000 runner tham gia trực tuyến và 3.000 runner tham gia trực tiếp vào ngày 21-3-2027. Người tham gia trực tuyến có thể đăng ký các thử thách từ 20-102 ngày, với cự ly từ 2-42 km/ngày.

Bên cạnh hoạt động chạy bộ, chương trình dự kiến tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nối cộng đồng chạy bộ và hoạt động thiện nguyện, hướng đến hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Phường Hội Phú đồng hành cùng "Long dị nhân" hướng đến Kỷ lục Guinness. Ảnh: Bá Bính

Thử thách lần này được xây dựng hướng đến xác lập Kỷ lục Guinness Thế giới; đồng thời góp phần lan tỏa phong trào chạy bộ, rèn luyện sức khỏe, quảng bá hình ảnh, văn hóa, du lịch và con người Gia Lai.

Tại buổi làm việc, ông Long và UBND phường Hội Phú đã trao đổi các nội dung liên quan đến địa điểm, phương án tổ chức, công tác phối hợp, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, y tế, vệ sinh môi trường và tuyên truyền, vận động người dân tham gia đồng hành cùng chương trình.