Phạm Thị Hồng Lệ về nhì cự ly 21 km tại Giải chạy Tay Ho Half Marathon 2026

(GLO)- Ngày 12-4, tại phường Tây Hồ (TP Hà Nội), Phạm Thị Hồng Lệ (Gia Lai) đã cán đích ở vị trí thứ hai nội dung bán marathon tại giải chạy Tay Ho Half Marathon 2026 Powered by BIM Group, với thành tích 1 giờ 20 phút 13 giây.

Ở cự ly bán marathon nữ, Nguyễn Thị Oanh (Bắc Ninh) về đích đầu tiên với thành tích 1 giờ 18 phút 26 giây.

Ở nội dung nam, Nguyễn Trung Cường (Quân Đội) tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi về nhất với thời gian 1 giờ 12 phút 36 giây.

pham-thi-hong-le-ve-nhi-cu-ly-21-km-tai-giai-chay-tay-ho-half-marathon-2026-1.jpg
Phạm Thị Hồng Lệ (Gia Lai) về nhì cự ly 21 km tại Giải chạy Tay Ho Half Marathon 2026. Ảnh: BTC

Giải chạy Tay Ho Half Marathon 2026 Powered by BIM Group thu hút hơn 10.000 runner tham gia, trong đó có hơn 1.500 vận động viên quốc tế đến từ 45 quốc gia, tạo nên bầu không khí sôi động và tính cạnh tranh cao.

Các vận động viên tranh tài ở 3 cự ly gồm: 5 km, 15 km và bán marathon (21,0975 km).

Cung đường chạy mang đậm dấu ấn riêng của Thủ đô, các vận động viên sải bước trên cung đường ven Hồ Tây thoáng đãng, thơ mộng, đi qua những địa danh nổi tiếng như Chùa Trấn Quốc, Đền Quán Thánh, Phủ Tây Hồ...

Hãy dành sự đầu tư tương xứng cho Hồng Lệ!

Hãy dành sự đầu tư tương xứng cho Hồng Lệ!

(GLO)- Vận động viên Phạm Thị Hồng Lệ vừa xuất sắc về đích đầu tiên nội dung marathon nữ tại Giải vô địch quốc gia marathon - Báo Tiền phong (Tiền Phong Marathon) năm 2026. Đây là lần đầu tiên nội dung marathon nam và nữ được tính thành tích vào Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026.

null