Hãy dành sự đầu tư tương xứng cho Hồng Lệ!

(GLO)- Vận động viên Phạm Thị Hồng Lệ vừa xuất sắc về đích đầu tiên nội dung marathon nữ tại Giải vô địch quốc gia marathon - Báo Tiền phong (Tiền Phong Marathon) năm 2026. Đây là lần đầu tiên nội dung marathon nam và nữ được tính thành tích vào Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026.

Trên đường chạy tại Nha Trang, cô gái Gia Lai đã mạnh mẽ băng về đích với thành tích 2 giờ 42 phút 06 giây (lập kỷ lục mới ở Đại hội Thể thao toàn quốc), hơn đối thủ cạnh tranh Hoàng Thị Ngọc Hoa (Đồng Nai) đến hơn 2 phút.

Một lần nữa, Hồng Lệ khiến nhiều người phải thán phục về khả năng của mình, sau khi đã sưu tập bộ huy chương đáng nể qua 4 kỳ SEA Games và 4 kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc cùng hàng chục tấm huy chương ở các giải vô địch quốc gia và nhiều giải đấu khác.

Phạm Thị Hồng Lệ (bên trái) giành HCV nội dung 10.000m tại kỳ SEA Games 31 năm 2022. Ảnh: Hoàng Quân

Tuy nhiên, với những ai dõi theo hành trình của cô gái nhỏ bé mà kiên cường này thì có lẽ kết quả mới đây không quá bất ngờ. Bởi cô đã có sự chuẩn bị hết sức nghiêm túc trong nhiều ngày, với kinh nghiệm tích lũy sau nhiều lần tham gia cự ly marathon.

Đặc biệt, chỉ mới cách đây hơn 1 tháng, tại giải Marathon All-Star, Hồng Lệ cán đích với thời gian 2 giờ 38 phút 07 giây, tốt hơn kỷ lục quốc gia 2 giờ 39 phút 49 giây trước đó của Nguyễn Thị Oanh.

Ở tuổi 28, vinh quang đến với Hồng Lệ rất nhiều, nhưng cay đắng cũng không phải ít. Đó là những thất bại trên đường đua vì nhiều lý do khác nhau - đối thủ quá vượt trội, chưa kịp thích nghi thời tiết, áp dụng chiến thuật chưa phù hợp…

Những kỷ niệm đáng quên ở Philippines (SEA Games 30) hay Lý Sơn (Quảng Ngãi, Tiền Phong Marathon năm 2020) đều là những bài học quý giá giúp Lệ trưởng thành hơn, chín chắn hơn ở những giải tiếp theo. Rồi những “lấn cấn” khiến cô trăn trở rất nhiều trước khi đưa ra quyết định khó khăn - giã từ đội tuyển quốc gia để tập trung cống hiến cho đội tuyển tỉnh.

12 năm thi đấu chuyên nghiệp, Hồng Lệ hiện là một trong những VĐV Gia Lai hiếm hoi có thể sống được bằng nghề của mình, giúp cô toàn tâm toàn ý gắn bó với đam mê và ngày càng hoàn thiện bản thân.

Với tấm huy chương vàng vừa giành được ở Tiền Phong Marathon năm 2026, Phạm Thị Hồng Lệ đã có tổng cộng 2 HCV, 4 HCB, 2 HCĐ qua 4 lần tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc. Ảnh: BTC

Trong thời gian “đếm ngược” đến Tiền Phong Marathon năm 2026, ở mỗi buổi tập hàng ngày tại địa điểm thi đấu, Hồng Lệ đều livestream, chia sẻ nội dung tập với những người yêu thích chạy bộ, qua đó, cho thấy cô có sự tự tin rất lớn cho mục tiêu giành ngôi vị cao nhất.

Đây cũng là đợt tập huấn dài ngày hiếm hoi mà một VĐV Gia Lai từng được đơn vị chủ quản thông qua, cho thấy tầm quan trọng của việc thích nghi với điều kiện thi đấu đối với thành tích của VĐV.

Với hơn 13 năm tập luyện và thi đấu, trong đó có nhiều năm là thành viên đội tuyển quốc gia, Hồng Lệ hiểu mình hơn ai hết và cô biết cần làm gì tốt nhất cho bản thân cũng như nơi từng dìu dắt cô từ những bước chạy đầu tiên.

Vì vậy, để tiếp tục giúp cô gái vàng của điền kinh Gia Lai hướng đến những thành công mới, ngành thể thao nên dành sự ưu tiên tối đa, tạo tâm lý thoải mái nhất để Hồng Lệ tập luyện và cống hiến.

Điền kinh Gia Lai chưa từng sản sinh VĐV nào xuất sắc như Hồng Lệ, và còn rất lâu nữa mới tìm ra được một VĐV có thể đem về những thành tích ấn tượng như cô. Việc áp dụng một cơ chế đặc thù với VĐV vô cùng đặc biệt này là hết sức cần thiết.

Quan trọng hơn, Hồng Lệ xứng đáng được nhận mức thưởng xứng tầm (như cách một số cầu thủ bóng đá trước đây) cùng định hướng công việc ổn định sau giải nghệ. Bởi đó sẽ là tấm gương để các thế hệ VĐV noi theo, toàn tâm cống hiến sức mình cho thể thao tỉnh nhà!