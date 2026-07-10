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Gia Lai hôm nay

Gia Lai: Chấn chỉnh, nâng cao chất lượng phục vụ du khách

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HUỲNH VỸ
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(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị về việc chấn chỉnh, nâng cao chất lượng phục vụ du khách, xây dựng môi trường du lịch văn minh, an toàn, thân thiện trên địa bàn tỉnh. 

Theo Chỉ thị, thời gian qua, du lịch Gia Lai đã có nhiều bước phát triển tích cực, đặc biệt sau khi mở rộng không gian phát triển từ đại ngàn đến biển xanh.

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Nhiều sản phẩm du lịch mới được hình thành, lượng khách du lịch đến tỉnh ngày càng tăng, từng bước khẳng định vị thế của Gia Lai trên bản đồ du lịch khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Tuy nhiên, vào các dịp cao điểm vẫn còn xảy ra tình trạng một số cơ sở kinh doanh tự ý tăng giá, không niêm yết giá; chất lượng dịch vụ chưa bảo đảm; chèo kéo khách, ứng xử thiếu văn minh, ảnh hưởng đến hình ảnh điểm đến và quyền lợi của du khách.

Với quan điểm lấy sự hài lòng của du khách làm thước đo chất lượng quản lý nhà nước, dịch vụ và hiệu quả phát triển du lịch, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương kiên quyết chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi ép giá, tăng giá bất hợp lý, gian lận thương mại, chèo kéo, tranh giành khách, cung cấp dịch vụ kém chất lượng; đồng thời, phát triển du lịch trên nền tảng văn hóa ứng xử văn minh, kinh doanh trung thực, môi trường xanh - sạch - đẹp, dịch vụ chuyên nghiệp và sự tham gia của cộng đồng dân cư.

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Du khách trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ du lịch tại Gia Lai. Ảnh: H.V

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch được giao chủ trì triển khai Chỉ thị; xây dựng Trung tâm điều hành phản ánh du lịch hoạt động 24/7; công khai “Bản đồ doanh nghiệp du lịch uy tín Gia Lai”.

Cùng với đó, phát động phong trào “Mỗi người dân là một Đại sứ Du lịch Gia Lai” và triển khai thông điệp du lịch "3K" (không nâng giá, ép giá; không tranh giành khách; không ô nhiễm tiếng ồn, rác thải) gắn với "3A" (an toàn giao thông, an toàn vệ sinh thực phẩm và an toàn tính mạng, tài sản).

Bên cạnh đó, các sở, ngành liên quan sẽ tăng cường kiểm tra việc niêm yết giá; bảo đảm an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự; chỉnh trang hệ thống biển báo, phân luồng giao thông tại các khu, điểm du lịch.

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Phát huy tinh thần “mỗi người dân là một Đại sứ Du lịch Gia Lai”. Ảnh: H.V

UBND các xã, phường thành lập tổ kiểm tra liên ngành trong mùa cao điểm du lịch và tổ chức ký cam kết với các cơ sở kinh doanh không tăng giá bất hợp lý, không chèo kéo khách, thực hiện văn minh thương mại.

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai được giao đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá hình ảnh con người, văn hóa, du lịch địa phương trên các nền tảng báo chí và truyền thông số, góp phần lan tỏa hình ảnh Gia Lai "an toàn - thân thiện - văn minh - hấp dẫn”.

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