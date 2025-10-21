Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai tập huấn nghiệp vụ cho gần 500 viên chức, cộng tác viên dân số

(GLO)- Từ ngày 21 đến 24-10, tại phường Pleiku, Chi cục Dân số tỉnh Gia Lai tổ chức 4 lớp tập huấn nâng cao năng lực nghiệp vụ dân số cho gần 500 cộng tác viên dân số, viên chức dân số thuộc trung tâm y tế, trạm y tế và điểm trạm y tế phía Tây tỉnh.

z7139771303422-343e642c91645babebf14209a8154baf.jpg
Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Như Nguyện

Tại lớp tập huấn, các học viên sẽ tiếp thu các kiến thức về thống kê, báo cáo theo Thông tư 01/2022/TT-BYT và Thông tư 23/2025/TT-BYT của Bộ Y tế; kiến thức, kỹ năng truyền thông vận động về sàng lọc trước sinh, sơ sinh; tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn.

Phát biểu khai mạc đợt tập huấn, bà Trần Thị Lệ Kiều-Chi cục trưởng Chi cục Dân Số tỉnh nhấn mạnh: Công tác dân số luôn được Đảng và nhà nước đặc biệt quan tâm. Để triển khai đồng bộ, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ về công tác dân số trong tình hình mới, đòi hỏi phải có đội ngũ viên chức làm công tác dân số các cấp đủ mạnh về trình độ chuyên môn, đặc biệt là kiến thức, kỹ năng truyền thông tư vấn về sàng lọc trước sinh, sơ sinh; tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn.

z7139771278221-e85f4403dcaf01c1b7cec4807ec4966f.jpg
Gần 500 cộng tác viên dân số, viên chức dân số thuộc trung tâm y tế, trạm y tế và điểm trạm y tế phía Tây tỉnh Gia Lai tham gia tập huấn. ﻿Ảnh: Như Nguyện

“Các lớp tập huấn sẽ góp phần nâng cao năng lực về nghiệp vụ dân số cho cộng tác viên dân số, viên chức dân số tại cơ sở, qua đó, giúp họ triển khai hiệu quả công tác dân số và tiến tới thực hiện đạt các mục tiêu đề ra về công tác dân số trên địa bàn tỉnh”- bà Kiều cho biết.

