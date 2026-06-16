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Gần 300 thanh thiếu nhi xã Ia Hiao được tuyên truyền pháp luật và trang bị kỹ năng phòng vệ

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LẠC HÀ LẠC HÀ
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(GLO)- Sáng 16-6, Đoàn Thanh niên xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công an xã và Trạm Y tế xã tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật, trang bị kỹ năng phòng vệ cho thanh thiếu nhi trên địa bàn. Chương trình thu hút gần 300 thanh thiếu nhi tham gia.

Tại chương trình, các em được tuyên truyền các quy định về an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng-chống đuối nước, phòng-chống tai nạn thương tích, phòng-chống ma túy và xâm hại trẻ em.

Bên cạnh việc phổ biến kiến thức pháp luật cơ bản, các em còn được hướng dẫn kỹ năng nhận biết, xử lý các tình huống nguy hiểm; kỹ năng tự bảo vệ bản thân trước những nguy cơ mất an toàn trong cuộc sống, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và xây dựng lối sống lành mạnh.

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Chương trình thu hút gần 300 thanh thiếu nhi ở xã Ia Hiao tham gia. Ảnh: ĐVCC

Đây là hoạt động thiết thực trong chuỗi hoạt động hè năm 2026 của xã Ia Hiao, nhằm tạo môi trường vui chơi, học tập an toàn cho thanh thiếu nhi; đồng thời nâng cao nhận thức, kỹ năng sống, giúp các em chủ động phòng ngừa rủi ro, bảo vệ bản thân và lan tỏa kiến thức đến gia đình, cộng đồng.

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