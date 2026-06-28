(GLO)- Ngày 28-6, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ Gia Lai tổ chức các hoạt động tri ân, giáo dục truyền thống, an sinh xã hội tại địa phương.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình “Hành trình Tri ân - Thắp sáng niềm tin năm 2026” diễn ra từ ngày 26 đến 29-6 tại các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai và Quảng Ngãi.

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức “Hành trình Tri ân - Thắp sáng niềm tin năm 2026”.

﻿Ảnh: Vũ Thảo

Chương trình kết nối những địa danh giàu truyền thống lịch sử, cách mạng; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: lễ xuất quân, dâng hương tưởng niệm tại các nghĩa trang liệt sĩ, thăm các di tích lịch sử cách mạng, khởi công xây nhà tình nghĩa và tặng quà cho các gia đình chính sách.

Đoàn thành kính dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku). Ảnh: Bá Bính

Tham dự chương trình có ông Hoàng Bình Quân - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, Chủ tịch Danh dự Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam; ông Nguyễn Hồng Phong - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VI, VII; ông Vũ Hồng Quân - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Gia Lai cùng đông đảo doanh nhân trẻ tham gia hành trình.

Các doanh nhân trong Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam viếng các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh (phường Pleiku). Ảnh: Vũ Thảo

Tại Gia Lai, đoàn đã thành kính dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh (phường Pleiku) và Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên ở Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku); bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Đoàn cũng đến tham quan Khu Di tích Nhà lao Pleiku để ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng, giáo dục lòng yêu nước và khơi dậy tinh thần trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Trong khuôn khổ chương trình, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức trao tặng 2 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, gồm: bà Đinh Thị Byenh (bệnh binh suy giảm khả năng lao động 61%, trú tại làng Klư, xã Krong) và bà Rơ Mah H'Nhíp (thương binh suy giảm khả năng lao động 41%, trú tại buôn Ama Djơng, phường Ayun Pa).

Đây là công trình do Hội Doanh nhân trẻ Gia Lai vận động kinh phí hỗ trợ xây dựng, góp phần chăm lo đời sống các gia đình chính sách trên địa bàn.

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trao tặng 2 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Ảnh: Vũ Thảo

Đồng thời, chương trình cũng trao 30 suất quà cho các gia đình chính sách khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai; mỗi suất trị giá 3 triệu đồng, gồm 2 triệu đồng tiền mặt và 1 phần quà.

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam trao 30 suất quà cho các gia đình chính sách khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai. Ảnh: Vũ Thảo

Các hoạt động tri ân, giáo dục truyền thống, an sinh xã hội tại địa phương không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tinh thần trách nhiệm xã hội và sự sẻ chia của đội ngũ doanh nhân trẻ đối với các gia đình người có công với cách mạng.

Thông qua hành trình, Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tiếp tục lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm với cộng đồng; khẳng định vai trò xung kích của đội ngũ doanh nhân trẻ trong các hoạt động an sinh xã hội, vì sự phát triển bền vững của đất nước.