Gia Lai triển khai thực hiện cao điểm 90 ngày đêm làm sạch dữ liệu hôn nhân

Đợt cao điểm được triển khai từ ngày 31-5 đến hết 31-8-2025, gồm 3 giai đoạn. Theo đó, giai đoạn 1 chuẩn bị các điều kiện cơ bản để thực hiện kết nối, số hóa, làm sạch dữ liệu thông tin tình trạng hôn nhân lĩnh vực Tòa án, Tư pháp; hoàn thành chậm nhất vào ngày 15-6.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Gia Lai. Ảnh: M.T

Giai đoạn 2 sẽ phối hợp thực hiện chuẩn hóa, đồng bộ thông tin tình trạng hôn nhân từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Hệ thống quản lý nghiệp vụ thụ lý, giải quyết các loại vụ, việc của Tòa án nhân dân (đăng ký kết hôn, ly hôn, tình trạng độc thân) của công dân đã được hiển thị trên ứng dụng VNeID. Thời gian triển khai từ ngày 15 đến 30-6.

Giai đoạn 3 triển khai sử dụng thông tin tình trạng hôn nhân trên ứng dụng VNeID để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và các giao dịch, yêu cầu khác theo quy định của pháp luật theo lộ trình của bộ, ngành Trung ương; tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền về việc cắt giảm thành phần hồ sơ đối với các thủ tục hành chính có yêu cầu “xác nhận tình trạng hôn nhân”, tiến tới cắt giảm thủ tục “cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân”. Thời gian thực hiện từ ngày 1-7 đến 31-8.

Kế hoạch này cũng đề ra 11 nhóm nội dung cụ thể, phân công trách nhiệm và lộ trình thực hiện đối với các sở, ngành, địa phương. Đồng thời, yêu cầu các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch, chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Hàng tuần, căn cứ theo nội dung, lộ trình thực hiện Kế hoạch, Công an tỉnh phối hợp Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân tỉnh tổng hợp, tham mưu báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện về Cục Cảnh sát Quản lý hành chính và trật tự xã hội (Bộ Công an). Cùng với đó, Công an tỉnh tham mưu UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện; kịp thời báo cáo UBND tỉnh giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện các nội dung tại Kế hoạch, đảm bảo tiến độ đề ra.