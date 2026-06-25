Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai livestream Lễ Tuyên dương Gia đình Công an tiêu biểu giai đoạn 2021-2026

(GLO)- Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 26-6, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai sẽ livestream Lễ Tuyên dương Gia đình Công an tiêu biểu giai đoạn 2021-2026.

Lễ Tuyên dương Gia đình Công an tiêu biểu giai đoạn 2021-2026 do Bộ Công an tổ chức nhằm ghi nhận và tôn vinh những gia đình Công an tiêu biểu xuất sắc trong giai đoạn 2021-2026; đồng thời cũng đánh giá những kết quả nổi bật trong công tác gia đình và trẻ em góp phần xây dựng hậu phương Công an ngày càng vững mạnh.

Chương trình diễn ra trong không khí toàn lực lượng Công an ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2026); đặc biệt nhân kỉ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 - 28/6/2026).

58 gia đình Công an tiêu biểu trên cả nước được tuyên dương tại chương trình mang đến những câu chuyện đẹp về yêu thương, trách nhiệm, sự hy sinh và đồng hành thầm lặng - hình ảnh đẹp của những mái ấm bình dị mà bền bỉ của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trên mọi miền Tổ quốc.

Lễ Tuyên dương Gia đình Công an tiêu biểu giai đoạn 2021-2026 sẽ được livestream trên các Fanpage Facebook: Báo Gia Lai Điện tử, Báo Gia Lai, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai, An ninh Gia Lai.