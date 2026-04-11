Trang bị kiến thức an toàn thực phẩm cho phụ nữ xã Phù Mỹ Đông và xã Đề Gi

(GLO)- Ngày 10-4, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức 2 lớp tập huấn về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm cho hội viên phụ nữ tại xã Phù Mỹ Đông và xã Đề Gi. Lớp tập huấn thu hút 200 học viên là đại diện các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tham gia.

Tại các lớp tập huấn, học viên được quán triệt nội dung Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới; đồng thời cập nhật các quy định pháp luật và văn bản liên quan đến công tác quản lý an toàn thực phẩm.

Các học viên là đại diện các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tham gia lớp tập huấn. Ảnh: Đồng Lai

Bên cạnh đó, lớp tập huấn còn trang bị kiến thức, kỹ năng trong lựa chọn, chế biến, bảo quản thực phẩm an toàn; hướng dẫn thực hành đúng quy trình trong sản xuất, kinh doanh, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.