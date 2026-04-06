Gia Lai phát động cuộc thi trực tuyến về an toàn thực phẩm vì sức khỏe phụ nữ

(GLO)- Nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong bảo đảm an toàn thực phẩm, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm vì sức khỏe phụ nữ” năm 2026.

Theo kế hoạch, cuộc thi được tổ chức trong 5 kỳ, bắt đầu từ ngày 13-4 đến hết 17-5-2026. Mỗi kỳ kéo dài 7 ngày với các chủ đề: Một số quy định của Luật an toàn thực phẩm; lựa chọn và chế biến thực phẩm hợp vệ sinh; bảo quản thực phẩm đúng cách; phòng, chống ngộ độc thực phẩm; vai trò của phụ nữ trong đảm bảo an toàn thực phẩm gia đình.

Hội viên, phụ nữ tìm hiểu Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức an toàn vệ sinh thực phẩm vì sức khỏe phụ nữ” năm 2026. Ảnh: Đồng Lai

Theo thể lệ, người tham gia truy cập vào đường link: https://hoiphunu.gialai.gov.vn do Ban Tổ chức cung cấp trên Cổng thông tin điện tử và Fanpage của Hội, điền thông tin cá nhân, sau đó trả lời 15 câu hỏi (gồm 14 câu kiến thức và 1 câu dự đoán số lượng người tham gia mỗi kỳ).

Đối tượng tham gia là cán bộ, hội viên, phụ nữ và các tầng lớp Nhân dân đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn tỉnh. Mỗi người có thể tham gia nhiều lần trong một kỳ thi.

Mỗi kỳ sẽ trao 3 giải thưởng gồm giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân có kết quả xuất sắc. Kết quả từng kỳ thi sẽ được công bố công khai trên các kênh thông tin của hội phụ nữ.

Cuộc thi được tổ chức nhằm hưởng ứng Tháng hành động vì an toàn thực phẩm, đồng thời thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về an toàn thực phẩm giai đoạn 2021 - 2030 và chủ đề “An toàn thực phẩm” của Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2022 - 2027”.

Qua đó, tiếp tục đổi mới hình thức tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội, lan tỏa kiến thức, nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ sức khỏe phụ nữ và gia đình.