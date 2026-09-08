Gia Lai tạo “lá chắn” đẩy lùi bạo lực gia đình từ cơ sở

(GLO)- Thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều mô hình phòng - chống bạo lực gia đình gắn với xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc, phát triển bền vững. Những “lá chắn” này góp phần nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa và hạn chế những vụ việc bạo lực ngay từ cơ sở.

Đưa “lá chắn” phòng - chống bạo lực gia đình về cơ sở

Gia đình có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội, là nơi nuôi dưỡng, chăm sóc và hình thành nhân cách mỗi con người. Vì vậy, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc luôn được tỉnh Gia Lai quan tâm.

Song song với công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình và phòng - chống bạo lực gia đình, việc xây dựng các mô hình tại cộng đồng được xác định là một trong những giải pháp quan trọng.

Gia Lai triển khai nhiều mô hình phòng - chống bạo lực gia đình gắn với xây dựng gia đình văn hóa, hạnh phúc, phát triển bền vững. Ảnh: ĐVCC

Tại các địa phương trong tỉnh, nhiều mô hình được triển khai phù hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu của người dân như: Câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, bình đẳng và không có bạo lực; Câu lạc bộ gia đình trẻ; Câu lạc bộ “Không sinh con thứ 3”... Đây chính là môi trường để các gia đình gặp gỡ, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống.

Thông qua các buổi sinh hoạt, thành viên được cung cấp kiến thức, kỹ năng về xây dựng gia đình, giáo dục con cái, tổ chức cuộc sống, phát triển kinh tế, giữ gìn các giá trị văn hóa truyền thống và ứng xử giữa các thành viên.

Những vấn đề phát sinh trong đời sống gia đình cũng được trao đổi cởi mở, giúp các thành viên có thêm kinh nghiệm giải quyết mâu thuẫn, hạn chế nguy cơ phát sinh hành vi bạo lực.

Một trong những kết quả đáng ghi nhận trong công tác phòng - chống bạo lực gia đình tại Gia Lai là mạng lưới các mô hình, nhóm hỗ trợ và địa chỉ tin cậy ngày càng được củng cố.

Theo số liệu hiện có, toàn tỉnh có 238 mô hình phòng - chống bạo lực gia đình. Cùng với đó là 787 nhóm phòng - chống bạo lực gia đình có nhiệm vụ phát hiện, tiếp nhận tin báo về vụ việc bạo lực gia đình trên địa bàn; nhanh chóng can thiệp để giải tỏa hoặc chấm dứt hành vi bạo lực gây tổn thương hoặc có khả năng gây tổn thương về thể chất, tinh thần và kinh tế đối với thành viên gia đình.

Bên cạnh đó, toàn tỉnh hiện có 1.944 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng. Đây là những nơi thực hiện tư vấn, hỗ trợ giải quyết mâu thuẫn, bạo lực gia đình; đồng thời giúp nạn nhân có nơi tạm lánh và được hỗ trợ những nhu cầu thiết yếu trong trường hợp cần thiết.

Nhiều mô hình phòng - chống bạo lực gia đình được triển khai phù hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu của người dân. Ảnh: ĐVCC

Gia Lai hiện có 456 câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc, phát triển bền vững” với đông đảo thành viên tham gia sinh hoạt. Tại đây, các thành viên được cung cấp kiến thức, kỹ năng phòng - chống bạo lực gia đình; nâng cao nhận thức về bình đẳng giới; bảo vệ quyền và lợi ích của phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi.

Đồng thời, các câu lạc bộ còn là nơi chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa, nuôi dạy con cái, giữ gìn nếp sống gia đình và phòng ngừa các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình.

Đặc biệt, với 877 đường dây nóng hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình, tỉnh Gia Lai đã tạo nhiều kênh tiếp nhận thông tin, tư vấn và hỗ trợ người dân khi cần thiết.

Việc đa dạng hóa các kênh hỗ trợ giúp nạn nhân có thêm lựa chọn để tìm kiếm sự trợ giúp, nhất là trong những tình huống cần được hỗ trợ khẩn cấp.

Hướng đến những gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc

Công tác phòng - chống bạo lực gia đình tại Gia Lai không chỉ hướng đến việc ngăn chặn, xử lý hành vi bạo lực mà còn đặt trọng tâm vào xây dựng nền tảng gia đình bền vững.

Vì vậy, các tiêu chí xây dựng gia đình văn hóa, nội dung hoạt động của các loại hình câu lạc bộ luôn được quan tâm bổ sung, hoàn thiện với mục tiêu là xây dựng những gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Từ những mô hình được triển khai ngay tại cơ sở, công tác phòng - chống bạo lực gia đình ở Gia Lai đang từng bước tạo thành mạng lưới hỗ trợ rộng khắp.

Mỗi nhóm phòng - chống bạo lực gia đình, mỗi địa chỉ tin cậy, mỗi câu lạc bộ hoạt động hiệu quả đã góp phần tạo thêm 1 điểm tựa cho người dân, đồng thời nâng cao “sức đề kháng” của gia đình trước nguy cơ bạo lực.

Công tác phòng - chống bạo lực gia đình ở Gia Lai đang từng bước tạo thành mạng lưới hỗ trợ rộng khắp. Ảnh: ĐVCC

Những “lá chắn” phòng - chống bạo lực gia đình ở cơ sở đã góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình. Năm 2010, toàn tỉnh xảy ra 186 vụ bạo lực gia đình, đến năm 2025, giảm còn 52 vụ; đã có gần 90% số vụ bạo lực gia đình được hỗ trợ giải quyết, 82% nạn nhân bị bạo lực gia đình được tư vấn về tâm lý, tinh thần, pháp luật.

Bà Huỳnh Thị Anh Thảo - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai - cho biết: Nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về vị trí, vai trò của gia đình ngày càng được nâng cao; công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, phòng - chống bạo lực gia đình được quan tâm triển khai. Nhiều mô hình gia đình hạnh phúc, gia đình văn hóa, câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững được duy trì hiệu quả.

Đến cuối năm 2025, toàn tỉnh đã có trên 750 ngàn hộ gia đình được công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa, đạt tỷ lệ hơn 90%; góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và giữ gìn sự ổn định, phát triển của xã hội.

Tại hội nghị tổng kết công tác gia đình và kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam vào tháng 6 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch khẳng định: “Trong một thế giới đang thay đổi rất nhanh, công nghệ có thể kết nối mọi người ở khoảng cách rất xa, nhưng chỉ tình yêu thương trong gia đình mới có thể kết nối trái tim với trái tim”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh thêm: Kinh tế có thể tạo ra của cải nhưng gia đình mới tạo ra những con người tử tế. 1 địa phương muốn phát triển bền vững không chỉ cần những công trình lớn mà còn cần những gia đình hạnh phúc.

Vì vậy, xây dựng gia đình không phải là câu chuyện riêng của mỗi nhà, mà là nhiệm vụ xây dựng tương lai của đất nước. Hãy để mỗi gia đình là 1 tổ ấm của yêu thương, 1 trường học của nhân cách và 1 pháo đài của văn hóa Việt Nam.

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* Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) phối hợp thực hiện.