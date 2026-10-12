Lan tỏa yêu thương, tiếp sức cho phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai

GLO - Chương trình hỗ trợ “Phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức tại xã Gào (tỉnh Gia Lai) ngày 11-10.

Với sự quan tâm và kết nối của bà Ngô Phương Ly - Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm, chương trình hỗ trợ "Phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn" đã được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm triển khai tại tỉnh Gia Lai.

Chương trình không chỉ hỗ trợ về kinh phí, vật phẩm thiết yếu mà còn cung cấp kiến thức chăm sóc sức khỏe, góp phần giúp những người mẹ có hoàn cảnh khó khăn an tâm hơn trong hành trình mang thai và sinh con.



Các em thiếu nhi xã Gào đón đoàn công tác của Trung ương Hội LHPN Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Gia Lai. Ảnh: Phương Dung

Chương trình hỗ trợ “Phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức tại xã Gào (tỉnh Gia Lai) ngày 11-10.

Tham dự chương trình có bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; ông Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai; ông Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai; bà Trần Lan Phương - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Đặc biệt, chương trình vinh dự đón bà Ngô Phương Ly - Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm.

Cùng dự chương trình còn có đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam; lãnh đạo tỉnh cùng đại diện một số sở, ngành, địa phương trong tỉnh; đội ngũ y, bác sĩ và 40 phụ nữ mang thai đại diện cho 200 bà mẹ được thụ hưởng chương trình.

Từ sự kết nối nghĩa tình đến những hỗ trợ thiết thực

Mang thai và sinh con là hành trình thiêng liêng, nhưng với những phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, hành trình ấy còn chất chứa nỗi lo về sức khỏe, dinh dưỡng và điều kiện chăm sóc thai kỳ.

Sự hỗ trợ kịp thời không chỉ giúp các bà mẹ giảm bớt gánh nặng kinh tế mà còn tiếp thêm niềm tin, giúp họ an tâm chăm sóc bản thân và thai nhi.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy phát biểu tại chương trình. Ảnh: Phương Dung

Sự khởi xướng và kết nối của Phu nhân Ngô Phương Ly góp phần huy động nguồn lực xã hội, lan tỏa tinh thần nhân ái, khơi dậy sự chung tay của cộng đồng trong chăm lo sức khỏe phụ nữ và trẻ em, nhất là những người cần được hỗ trợ trong giai đoạn đặc biệt của cuộc đời.

Chương trình nhận được sự đồng hành của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam với kinh phí 2 tỷ đồng và sự đóng góp của các nhà hảo tâm trị giá 200 triệu đồng. Tổng nguồn lực này được sử dụng để hỗ trợ 200 phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch hỗ trợ, mỗi trường hợp được nhận gói kinh phí trị giá 10 triệu đồng, gồm 2 triệu đồng hỗ trợ sản phẩm dinh dưỡng, 3 triệu đồng dành cho chi phí khám thai và 5 triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra, mỗi thai phụ còn được trao các vật phẩm thiết yếu trị giá tương đương 1 triệu đồng.

Điểm đáng quý của chương trình là sự chăm lo không dừng lại ở hỗ trợ vật chất. Các thai phụ còn được khám sức khỏe, tư vấn trực tiếp về dinh dưỡng, chăm sóc thai kỳ và kỹ năng chăm sóc trẻ sơ sinh.

Những kiến thức tưởng chừng giản dị như: ăn uống đủ chất, giữ gìn vệ sinh, lựa chọn công việc phù hợp với thể trạng, khám thai định kỳ hay sinh con tại cơ sở y tế lại có ý nghĩa đặc biệt đối với những phụ nữ còn hạn chế điều kiện tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Đoàn công tác Trung ương Hội LHPN Việt Nam trao bảng hỗ trợ 2 tỷ đồng cho đại diện Sở Y tế để thực hiện chương trình. Ảnh: Phương Dung

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy nhấn mạnh: Sự hỗ trợ dành cho phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn thể hiện tình cảm, sự quan tâm, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đối với phụ nữ và trẻ em.

Theo bà Lê Thị Thủy, thời gian tới, Hội LHPN Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp, tập đoàn và nhà hảo tâm, từng bước mở rộng địa bàn triển khai, nâng cao hiệu quả chương trình, góp phần chăm lo tốt hơn cho phụ nữ mang thai, nhất là những người đang gặp khó khăn trong cuộc sống.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn gửi lời cảm ơn đối với Phu nhân Ngô Phương Ly, Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam cùng các nhà hảo tâm đã dành sự quan tâm, hỗ trợ phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn tại Gia Lai.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn gửi lời cảm ơn đoàn công tác, phu nhân Ngô Phương Ly và các nhà hảo tâm. Ảnh: Phương Dung

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Y tế, các cấp Hội Phụ nữ và các địa phương tiếp tục theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ từng trường hợp sau chương trình; giúp các thai phụ duy trì lịch khám định kỳ, thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe trong thai kỳ, đồng thời chuẩn bị kiến thức và kỹ năng cần thiết cho quá trình nuôi con.

Tỉnh Gia Lai cũng sẽ tiếp tục ưu tiên nguồn lực để người dân ở vùng khó khăn có điều kiện tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ thiết yếu, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm.

Thêm niềm tin cho những người mẹ trên hành trình đón con

Giữa không khí ấm áp của chương trình, câu chuyện của những phụ nữ mang thai đến từ các làng, xã trong tỉnh cho thấy ý nghĩa của sự hỗ trợ không chỉ nằm ở giá trị những phần quà, mà còn ở sự quan tâm cụ thể dành cho từng người mẹ.

Phụ nữ có thai lắng nghe y, bác sĩ tư vấn về sức khỏe sinh sản. Ảnh: Phương Dung

Ở tuổi 24, chị Puih Hiên (làng Ia Grang 1, xã Ia Grai) đang mang thai con thứ hai, dự sinh vào tháng 11. So với lần mang thai trước, chị cảm thấy cơ thể mệt mỏi hơn, tình trạng ốm nghén cũng nhiều hơn. Vì vậy, sự hỗ trợ và tư vấn tại chương trình giúp chị có thêm kiến thức, an tâm hơn trong những tháng cuối thai kỳ.

Chị Hiên xúc động chia sẻ: “Tôi rất vui khi được đoàn công tác quan tâm, tư vấn và đặc biệt là được Phu nhân ân cần thăm hỏi. Phần quà, số tiền hỗ trợ giúp mình yên tâm hơn trong thời gian tới”.

Đoàn công tác Trung ương Hội LHPN Việt Nam cùng các y, bác sĩ giao lưu, trò chuyện cùng phụ nữ có thai. Ảnh: Phương Dung

Ở tuổi 36, chị Kpuih Pal (làng Anh, xã Ia Tôr) đang mang thai con thứ ba. 2 con lớn của chị hiện đã học lớp 8 và lớp 9. Chị cho biết, lần sinh trước chị sinh con tại nhà. Với lần mang thai này, chị đã chủ động đi khám và được đội ngũ y, bác sĩ hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe trong thai kỳ.

Tại chương trình, chị được tư vấn về giữ gìn vệ sinh, ăn uống đầy đủ dinh dưỡng và lựa chọn công việc phù hợp với thể trạng. Đặc biệt, những lời khuyên về nguy cơ khi sinh con tại nhà, tầm quan trọng của việc khám thai định kỳ và sinh con tại cơ sở y tế đã giúp chị hiểu rõ hơn cách bảo vệ sức khỏe cho cả mẹ và bé.

Chị Pal cho biết sẽ chuẩn bị các điều kiện cần thiết, chủ động đến bệnh viện sinh con để bảo đảm an toàn cho 2 mẹ con. Từ những lời tư vấn cụ thể, gần gũi, chị có thêm kiến thức và sự tự tin để chuẩn bị cho hành trình đón thành viên mới của gia đình.

Các y, bác sĩ tư vấn sức khỏe sinh sản cho phụ nữ mang thai. Ảnh: Phương Dung

Với 200 người mẹ đang từng ngày mong chờ con chào đời, sự quan tâm, kết nối của chương trình là nguồn động viên thiết thực, tiếp thêm niềm tin để họ vững vàng hơn trên hành trình làm mẹ, hướng tới một thai kỳ an toàn và khỏe mạnh.

Trước đó, đoàn công tác đã tổ chức dâng hoa, dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm xã Gào. Ảnh: Ngọc Khánh

* Một số hình ảnh hoạt động của đoàn công tác Trung ương Hội LHPN Việt Nam tại xã Gào:

Đoàn công tác trò chuyện, hướng dẫn phụ nữ mang thai chăm sóc sức khỏe sinh sản. Ảnh: Ngọc Khánh

Đoàn công tác trò chuyện, trao tận tay những phần quà thiết thực đến phụ nữ mang thai tại chương trình. Ảnh: Ngọc Khánh

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy trao quà cho phụ nữ có thai. Ảnh: Phương Dung

Bà Ngô Phương Ly - Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quà cho phụ nữ mang thai tại chương trình. Ảnh: Phương Dung

Đoàn công tác, lãnh đạo tỉnh cùng các phụ nữ có thai lắng nghe y, bác sĩ tư vấn về chăm sóc sức khỏe sinh sản. Ảnh: Phương Dung

Đoàn công tác cùng lãnh đạo tỉnh Gia Lai chụp ảnh lưu niệm với phụ nữ mang thai tại Nhà rông xã Gào. Ảnh: Ngọc Khánh