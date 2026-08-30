Gia Lai hỗ trợ 200 phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn

(GLO)- Theo UBND tỉnh Gia Lai, 200 phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh sẽ được hỗ trợ với tổng kinh phí 2 tỷ đồng do Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) tài trợ, tương ứng bình quân 10 triệu đồng/người.

Đây là chỉ tiêu trong Kế hoạch số 338/KH-UBND triển khai Chương trình hỗ trợ “Phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn” trên địa bàn tỉnh mà UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành.

Chương trình được thực hiện nhằm hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng, tiếp cận các dịch vụ thai kỳ, góp phần bảo đảm thai kỳ an toàn, nâng cao sức khỏe bà mẹ, trẻ em và chất lượng dân số.

Đối tượng thụ hưởng là phụ nữ mang thai thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người dân tộc thiểu số, phụ nữ sinh sống ở vùng đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới và các trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt cần được hỗ trợ. Trong số này, 40 phụ nữ sẽ tham dự và nhận hỗ trợ trực tiếp tại chương trình tổ chức ở xã Gào; các trường hợp còn lại được tiếp nhận hỗ trợ tại địa phương hoặc bố trí khám thai định kỳ tại cơ sở y tế nơi cư trú.

200 phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn ở Gia Lai sẽ được hỗ trợ trong Chương trình hỗ trợ “Phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn”. Ảnh: Như Nguyện

Dự kiến diễn ra trong tháng 9-2026 tại xã Gào, chương trình không chỉ trao hỗ trợ về kinh phí và sản phẩm dinh dưỡng mà còn cung cấp gói chăm sóc sức khỏe gồm 3 lần khám thai, theo dõi thai kỳ và tư vấn chăm sóc sức khỏe sau sinh. Các thai phụ sẽ được khám thai, tư vấn và trang bị kiến thức, kỹ năng chăm sóc sức khỏe cho mẹ và bé.

UBND tỉnh giao Sở Y tế làm đầu mối phối hợp với Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các đơn vị liên quan triển khai chương trình; rà soát, lập danh sách đối tượng thụ hưởng bảo đảm đúng tiêu chí, công khai, minh bạch; đồng thời chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, thuốc và vật tư y tế phục vụ công tác khám, tư vấn và theo dõi thai kỳ.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp bảo đảm các điều kiện về an ninh, trật tự, cơ sở vật chất, công tác tuyên truyền và hỗ trợ đưa đón thai phụ tham gia chương trình, góp phần triển khai hiệu quả hoạt động chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.