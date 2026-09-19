Gần 1.300 bệnh nhân điều trị tâm thần bị thu tiền thuốc cao hơn mức sử dụng

Gần 1.300 bệnh nhân điều trị nội trú tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa bị thu tiền thuốc cao hơn mức sử dụng. Có bệnh nhân chỉ hơn 1.000 đồng, nhưng cũng có bệnh nhân thu dư tới 12 triệu đồng.

Vừa qua, Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa (thành phố Đồng Nai) đã thông báo về việc hoàn trả phần chênh lệch chi phí tiền thuốc đối với người bệnh điều trị nội trú dịch vụ đây.

Cổng vào Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa

Cụ thể, thông báo cho biết, qua công tác kiểm tra phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và thu chi tài chính tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, Bộ Y tế phát hiện hơn 1.300 người bệnh điều trị nội trú dịch vụ tại đây trong khoảng thời gian từ 1-1-2016 đến 31-12-2021 bị thu số tiền thuốc cao hơn chi phí số tiền thuốc thực tế sử dụng.

Tổng số tiền thu dư là 845 triệu, trong số này có bệnh nhân chỉ thu dư hơn 1.000 đồng, nhưng cũng có bệnh nhân thu dư đến 12 triệu đồng.

Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa cho biết đang tiến hành hoàn trả lại số tiền thu chênh lệch trên cho các bệnh nhân. Địa điểm hoàn trả là Phòng Tài chính - Kế toán của Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa.

Sau ngày 30-11-2026, nếu Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa không nhận được phản hồi hoặc thân nhân người bệnh không đến làm thủ tục nhận hoàn trả tiền thuốc, thì toàn bộ số tiền chênh lệch chưa có người nhận sẽ được viện xử lý theo đúng các quy định tài chính của pháp luật hiện hành.

Theo Lê Lâm (TNO)