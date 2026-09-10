Lợi ích của hành tây với huyết áp, cholesterol không phải ai cũng biết

Hành tây - một nguyên liệu quen thuộc trong hầu hết căn bếp - có thể cung cấp nhiều dưỡng chất và hợp chất thực vật có lợi mà không phải ai cũng biết.

Ông Raj Ganpath, huấn luyện viên thể hình và dinh dưỡng với hơn 18 năm kinh nghiệm, đồng sáng lập kiêm huấn luyện viên trưởng tại Quad Fitness (Ấn Độ), cho biết hành tây có nhiều giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe mà không phải ai cũng biết.

Hành tây tương đối ít calo nhưng chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu, có thể góp phần đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng hằng ngày. ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHAT GPT

Giàu chất chống oxy hóa

Hành tây thường được sử dụng trong nhiều món ăn để tạo hương vị và độ đậm đà, nhưng cũng giàu chất chống oxy hóa và các hợp chất thực vật, theo Hindustan Times (Ấn Độ).

Ông Raj cho biết hành tây chứa quercetin, một hợp chất chống oxy hóa có đặc tính chống viêm và được cho là có lợi cho sức khỏe tim mạch, đồng thời giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương.

Chứa các hợp chất giàu lưu huỳnh

Hành tây chứa nhiều hợp chất giàu lưu huỳnh, tạo nên vị cay nồng đặc trưng và dễ gây cay mắt, chảy nước mắt khi thái. Tuy nhiên, theo ông Raj, các hợp chất lưu huỳnh trong hành tây còn có thể mang lại lợi ích cho sức khỏe tim mạch, trong đó có khả năng hỗ trợ kiểm soát cholesterol và huyết áp.

Một số nghiên cứu cho thấy quercetin và các hợp chất thực vật trong hành tây có thể liên quan đến quá trình chuyển hóa glucose và độ nhạy insulin, nhưng vẫn cần thêm nghiên cứu để xác định rõ lợi ích này, theo Health (Mỹ).

Giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất

Hành tây tương đối ít calo nhưng chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu, có thể góp phần đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng hằng ngày. Một củ hành tây lớn chứa khoảng 2 - 2,5 g chất xơ, từ đó hỗ trợ bổ sung chất xơ cho khẩu phần hằng ngày.

Ngoài ra, hành tây cũng cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất; một củ hành tây cỡ vừa có thể đáp ứng khoảng 10% nhu cầu vitamin C và vitamin B6 hằng ngày, cùng 5% nhu cầu kali.

Những điều cần lưu ý trước khi ăn hành tây

Khi được sử dụng với lượng thông thường, hành tây nhìn chung an toàn đối với hầu hết mọi người. Tuy nhiên, cần lưu ý một số điều sau, theo Health (Mỹ).

Đầy hơi, chướng bụng: Hành tây chứa nhiều FODMAP, một nhóm carbohydrate khó hấp thu ở ruột non và có thể gây khó chịu tiêu hóa, đặc biệt ở người mắc hội chứng ruột kích thích (IBS).

Phản ứng dị ứng: Dị ứng với hành tây rất hiếm gặp, nhưng một số người có thể xuất hiện phản ứng khi tiếp xúc hoặc ăn loại thực phẩm này.

Tương tác với thuốc: Khi được sử dụng với lượng lớn, hành tây có thể ảnh hưởng đến quá trình đông máu. Nếu đang dùng thuốc chống đông hoặc thuốc ảnh hưởng đến đông máu, nên hỏi bác sĩ trước khi tăng đáng kể lượng hành tây trong chế độ ăn.

Mùi hơi thở: Ăn hành tây cũng có thể tạm thời gây hôi miệng. Có thể hạn chế tình trạng này bằng cách đánh răng, dùng chỉ nha khoa hoặc nước súc miệng sau khi ăn.

Cách bổ sung hành tây vào chế độ ăn Hành tây ăn sống vẫn mang lại lợi ích, nhưng nướng, áp chảo hoặc chiên có thể làm tăng hàm lượng một số hợp chất có đặc tính bảo vệ sức khỏe, theo Health (Mỹ). Một số cách đơn giản để bổ sung hành tây vào bữa ăn gồm:

Xào hành tây cùng các món xào hoặc cho vào súp để tăng hương vị.

Rắc hành tây thái nhỏ lên salad hoặc bánh mì kẹp.

Thêm bột hành vào các món mặn để tăng hương vị.

Nướng hành tây cùng các loại rau củ khác.

Thêm hành tây thái lát vào bánh mì nướng.

Xay hành tây cùng các loại nước chấm hoặc nước sốt để tăng hương vị.

Theo Như Quyên (TNO)