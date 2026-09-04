Nghiên cứu tìm ra chế độ ăn giúp giảm 67% gan nhiễm mỡ, 50% tiền tiểu đường

Gan nhiễm mỡ và tiền tiểu đường đều có thể dẫn đến nhiều biến chứng sức khỏe nghiêm trọng. Đặc biệt, gan nhiễm mỡ tuy rất phổ biến nhưng có thể khó cải thiện nếu không được can thiệp kịp thời.

Một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí khoa học Cell Metabolism đã tìm ra cách ăn có thể giúp giảm đáng kể lượng mỡ trong gan và tỷ lệ tiền tiểu đường.

Nghiên cứu do Trường Y Đại học Washington (Mỹ) thực hiện, bao gồm 42 người tham gia mắc đồng thời béo phì, tiền tiểu đường và gan nhiễm mỡ. Những người tham gia được chia thành 3 nhóm và tuân thủ các chế độ ăn:

Chế độ ăn Keto: Gồm 4% tinh bột (carbs) và 73% chất béo.

Gồm 4% tinh bột (carbs) và 73% chất béo. Chế độ ăn Địa Trung Hải: Gồm 50% carbs và 35% chất béo.

Gồm 50% carbs và 35% chất béo. Chế độ ăn thực vật: Gồm 70% lượng calo từ carbs và 15% từ chất béo.

Lượng calo nạp vào được điều chỉnh để cả 3 nhóm đều giảm khoảng 10% trọng lượng cơ thể sau 4 - 5 tháng.

Nghiên cứu cho thấy những người theo chế độ Keto đã giảm đến 67% lượng mỡ trong gan

Khi kết thúc nghiên cứu, người tham gia ở tất cả các nhóm đều giảm đáng kể lượng mỡ trong cơ thể và cải thiện độ nhạy insulin, giúp cơ thể kiểm soát đường huyết hiệu quả hơn.

Kết quả cho thấy chế độ ăn rất ít carbs và nhiều chất béo có hiệu quả vượt trội trong việc giảm mỡ gan và cải thiện đường huyết.

Chế độ ăn Keto mang lại hiệu quả vượt trội

Đáng chú ý, mặc dù mức giảm cân tương đương nhau, nhưng những người theo chế độ Keto đã giảm đến 67% lượng mỡ trong gan, so với 45% ở 2 nhóm còn lại, theo trang tin khoa học ScienceDaily.

Đồng thời, khoảng 50% số người theo chế độ ăn Keto không còn mắc tiền tiểu đường, so với 29% ở nhóm Địa Trung Hải và 7% ở nhóm ăn thực vật.

Những người theo chế độ ăn Keto có mức tăng cao nhất về glucagon - một loại hoóc môn giúp giảm lượng mỡ tích tụ trong gan. Họ cũng ghi nhận mức giảm mạnh nhất về nồng độ insulin trong máu - một yếu tố khác góp phần giảm mỡ gan - so với hai chế độ ăn còn lại.

Tác giả chính, tiến sĩ Max Petersen, Phó giáo sư tại Trường Y Đại học Washington, cho biết phát hiện đáng ngạc nhiên nhất là những người theo chế độ ăn Keto không bị tăng lượng mỡ hoặc cholesterol trong máu, mặc dù họ tiêu thụ lượng chất béo nhiều nhất.

Đồng tác giả nghiên cứu, giáo sư Samuel Klein, từ Trường Y Đại học Washington, cho biết: Dữ liệu của nghiên cứu cho thấy ở người mắc gan nhiễm mỡ và tiền tiểu đường, việc cắt giảm lượng carbohydrate nạp vào có thể mang lại những tác động trị liệu quan trọng.

Chế độ ăn Keto là gì? Chế độ ăn Keto là chế độ ăn giàu chất béo, với lượng protein vừa đủ và rất ít tinh bột (dưới 50 gram mỗi ngày), buộc cơ thể đốt cháy chất béo để tạo năng lượng thay vì đường. Hạn chế lượng carb xuống dưới 50 gram mỗi ngày khiến cơ thể thiếu hụt đường, phải đốt cháy chất béo để cung cấp năng lượng cho não bộ và cơ thể. Thực phẩm nên ăn gồm thịt, cá, trứng, phô mai, các loại hạt, dầu ô liu và quả bơ, các loại rau ít tinh bột và quả mọng như dâu tây, nho ít ngọt. Thực phẩm nên tránh gồm các loại ngũ cốc như cơm, mì, bún, phở, bánh mì; đường, nước ngọt, khoai tây, các loại đậu và các loại trái cây ngọt. Bạn có thể cảm thấy mệt mỏi, đau đầu hoặc chóng mặt trong vài ngày đầu. Người bệnh tiểu đường hoặc tim mạch nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi áp dụng.

Theo Thiên Lan (TNO)