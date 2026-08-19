Ăn tỏi mỗi ngày: Các chỉ số sức khỏe có thể thay đổi

Tỏi không chỉ giúp món ăn thêm thơm ngon mà còn chứa những hợp chất mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Khi bổ sung tỏi hợp lý vào chế độ ăn, cơ thể có thể nhận được nhiều tác động tích cực đối với cholesterol, đường huyết và huyết áp, theo trang sức khỏe Verywell Health.

Cholesterol xấu có thể giảm

Một số nghiên cứu trên tạp chí Antioxidants cho thấy tỏi có thể giúp giảm cholesterol LDL và tăng nhẹ cholesterol HDL. LDL thường được gọi là cholesterol xấu, còn HDL được xem là cholesterol tốt.

Nghiên cứu kéo dài 8 tuần này theo dõi 33 người có LDL cao. Người tham gia dùng thực phẩm bổ sung chứa 14 mg bột tỏi. Sau 8 tuần, mức LDL giảm trung bình 6%.

Bổ sung tỏi hợp lý vào chế độ ăn, cơ thể có thể nhận được nhiều tác động tích cực đối với cholesterol, đường huyết và huyết áp

Cholesterol toàn phần giảm

Một phân tích tổng hợp 19 thử nghiệm trên BMC Complement Med Ther vào năm 2023 đánh giá tác dụng của thực phẩm bổ sung từ tỏi ở người mắc hội chứng chuyển hóa.

Kết quả cho thấy nhóm sử dụng tỏi có mức cholesterol toàn phần thấp hơn.

Hội chứng chuyển hóa gồm huyết áp cao, đường huyết cao, rối loạn mỡ máu và tích tụ mỡ ở vùng bụng.

Các nghiên cứu sử dụng nhiều dạng tỏi khác nhau. Tỏi sống và tỏi lên men lâu năm cho thấy tác động rõ hơn viên tỏi.

Người dưới 50 tuổi cũng ghi nhận mức giảm cholesterol toàn phần cao hơn.

Cholesterol tốt tăng nhẹ

HDL giúp vận chuyển cholesterol ra khỏi máu và thường được xem là cholesterol tốt. Mức HDL khoảng 60 đến 80 mg/dL được xem là tối ưu.

Trong phân tích tổng hợp 19 thử nghiệm, HDL tăng nhẹ ở người mắc hội chứng chuyển hóa khi dùng tỏi qua thực phẩm hoặc thực phẩm bổ sung.

Tỏi có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Tỏi có thể giúp cơ thể sử dụng insulin hiệu quả hơn. Nhờ đó, tỏi có thể hỗ trợ giảm tình trạng kháng insulin và kiểm soát đường huyết.

Giữ đường huyết ổn định cũng góp phần duy trì cholesterol ở mức có lợi hơn.

Tỏi cũng có thể giúp hạ huyết áp

Một nghiên cứu kéo dài 8 tuần trên 33 người cho thấy nhóm dùng thực phẩm bổ sung từ tỏi và hành tây giảm huyết áp khoảng 5%.

Kiểm soát huyết áp và cholesterol cùng lúc giúp giảm nguy cơ gặp các vấn đề về tim mạch.

Tỏi sống giữ được nhiều hợp chất có lợi

Allicin có hoạt tính mạnh nhất trong tỏi sống. Khi nấu chín, nhiệt làm thay đổi cấu trúc của tỏi và phân hủy một phần allicin.

Vì vậy, tỏi sống hoặc tỏi được chế biến trong thời gian ngắn có thể giữ lại nhiều hợp chất có lợi hơn. Tuy nhiên, ăn nhiều tỏi sống có thể gây hôi miệng và làm cơ thể có mùi.

Mỗi ngày nên ăn bao nhiêu tỏi? Hiện chưa có khuyến cáo chính thức quy định mỗi người cần ăn bao nhiêu tỏi mỗi ngày để giảm cholesterol. Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA) đưa tỏi vào nhóm gia vị có thể sử dụng trong chế độ ăn tốt cho tim mạch và có nhiều công thức sử dụng tỏi như một thành phần của bữa ăn lành mạnh. Dùng 1 - 2 tép tỏi/ngày như một phần của chế độ ăn cân bằng là mức vừa phải, dễ áp dụng. Không xem tỏi là thuốc điều trị cholesterol cao. Ăn quá nhiều tỏi, đặc biệt là tỏi sống, có thể gây hôi miệng, khó chịu hoặc kích ứng đường tiêu hóa.

Theo Nguyễn Vy (TNO)