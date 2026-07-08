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1 - 2 quả chuối mỗi ngày: Điều gì xảy ra cho gan của bạn?

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Chuối là một trong những loại trái cây phổ biến nhất và tiện dụng. Chúng chứa nhiều chất dinh dưỡng, bao gồm chất xơ, vitamin C và kali.

Ăn chuối thường xuyên hỗ trợ sức khỏe tim mạch, giúp tiêu hóa, hỗ trợ hệ miễn dịch, giúp kiểm soát đường huyết, hỗ trợ giảm cân và giúp ngủ ngon hơn.

Tuy nhiên, chuối chứa lượng đường tự nhiên đáng kể, liệu có thể gây hại cho gan? Và với người mắc bệnh gan, liệu ăn chuối thường xuyên có thể hỗ trợ sức khỏe gan hay không?

Sau đây, tiến sĩ Qin Rao, bác sĩ chuyên về tiêu hóa và gan mật tại Bệnh viện Manhattan Gastroenterology (Mỹ), giải thích rõ tác động của việc ăn chuối thường xuyên đến sức khỏe gan, theo trang tin sức khỏe Parade.

Ăn 1 - 2 quả chuối mỗi ngày có thể trở thành một phần của chế độ ăn giúp hỗ trợ và bảo vệ sức khỏe gan. Ảnh: P.H tạo từ Gemini
Ăn 1 - 2 quả chuối mỗi ngày có thể trở thành một phần của chế độ ăn giúp hỗ trợ và bảo vệ sức khỏe gan. Ảnh: P.H tạo từ Gemini

Ăn chuối hỗ trợ sức khỏe gan theo nhiều cách

Hàm lượng chất xơ cao. Bác sĩ Rao cho biết chuối có hàm lượng chất xơ cao. Chất xơ giúp hỗ trợ sức khỏe gan bằng cách thúc đẩy cân nặng khỏe mạnh, cải thiện kiểm soát đường huyết và giảm tích tụ mỡ trong gan. Nó cũng có thể giúp giảm viêm, điều này rất quan trọng để ngăn ngừa sự tiến triển của bệnh gan.

Nghiên cứu năm 2023 được công bố trên tạp chí khoa học Frontiers in Public Health cho thấy duy trì chế độ ăn giàu chất xơ giúp giảm nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ. Các nhà nghiên cứu giải thích nguyên nhân chủ yếu là do chế độ ăn giàu chất xơ giúp giảm cân, duy trì cân nặng khỏe mạnh là chìa khóa cho sức khỏe gan.

Chất xơ hỗ trợ cả ruột và gan. Ruột và gan có mối liên hệ chặt chẽ, gọi là trục ruột - gan. Máu từ ruột chảy trực tiếp đến gan, vì vậy các chất được sản xuất trong ruột có thể ảnh hưởng đến gan. Khi ruột khỏe mạnh, nó giúp giảm viêm và hỗ trợ chức năng gan bình thường, bác sĩ Rao giải thích.

Ngược lại, hệ tiêu hóa không khỏe mạnh có thể cho phép vi khuẩn có hại và độc tố xâm nhập vào gan, góp phần gây ra bệnh gan nhiễm mỡ và viêm gan. Ăn các thực phẩm giàu chất xơ, như chuối, giúp hỗ trợ lợi khuẩn đường ruột và có thể gián tiếp có lợi cho gan.

Nguồn cung cấp kali dồi dào. Chuối nổi tiếng là "kho" kali, không chỉ hỗ trợ sức khỏe tim mạch, mà cũng tốt cho gan. Kali có thể hỗ trợ sức khỏe gan bằng cách giúp cải thiện độ nhạy insulin và giảm viêm. Một số nghiên cứu đã phát hiện tiêu thụ nhiều kali giúp giảm nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ và sẹo gan, tiến sĩ Rao cho biết.

Nguồn chất chống oxy hóa. Chuối còn chứa nhiều chất chống oxy hóa có lợi cho gan. Bác sĩ Rao giải thích rằng chất chống oxy hóa bảo vệ cơ thể khỏi căng thẳng oxy hóa, từ đó giúp giảm viêm và tổn thương gan.

Liệu đường trong chuối có hại cho gan?

Bác sĩ Rao nhấn mạnh đường tự nhiên trong chuối không liên quan đến bệnh gan. Ông nói: Không giống như đồ uống có đường và thực phẩm chế biến sẵn, chuối cũng chứa chất xơ, vitamin và chất chống oxy hóa giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường và mang lại lợi ích cho sức khỏe.

Bác sĩ Rao kết luận: Chuối có thể là một phần bổ sung lành mạnh cho chế độ ăn tốt cho gan, nhưng chế độ ăn uống tổng thể mới là điều quan trọng nhất. Chế độ ăn giàu trái cây, rau củ, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, các loại hạt và cá sẽ hỗ trợ mạnh mẽ nhất cho sức khỏe gan lâu dài.

Như vậy, ăn 1 - 2 quả chuối mỗi ngày có thể trở thành một phần của chế độ ăn giúp hỗ trợ và bảo vệ sức khỏe gan.

Theo Thiên Lan (thanhnien.vn)

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