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Uống nước dừa thường xuyên, thận sẽ thay đổi thế nào?

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Nước dừa có thể giúp cơ thể bổ sung nước, từ đó hỗ trợ thận hoạt động bình thường. Tuy nhiên, thức uống này không có tác dụng làm sạch thận hay điều trị bệnh thận.

Bác sĩ Brandi Jones (Mỹ) cho biết lợi ích của nước dừa còn tùy thuộc vào chức năng thận, nồng độ kali trong cơ thể, các loại thuốc đang sử dụng và tình trạng sức khỏe của mỗi người, theo trang sức khỏe Verywell Health.

Giúp thận hoạt động tốt hơn

Nước dừa cung cấp nước và chất điện giải, giúp cơ thể duy trì cân bằng chất lỏng. Uống đủ nước cũng giúp thận lọc chất thải và đào thải qua nước tiểu, theo Quỹ Thận Quốc gia Mỹ.

Cơ thể đủ nước giúp nước tiểu loãng hơn. Điều này có thể làm giảm nguy cơ hình thành sỏi thận do các khoáng chất như canxi kết tụ.

Uống đủ nước cũng giúp đẩy vi khuẩn ra ngoài qua đường tiểu. Nhờ đó, cơ thể có thể giảm nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu.

Nước dừa chứa chất điện giải nên có thể hữu ích sau khi đổ nhiều mồ hôi, nôn ói, tiêu chảy hoặc vận động mạnh. Tuy nhiên, cơ thể không phải lúc nào cũng cần bổ sung thêm nhiều chất điện giải.

Nước dừa cung cấp nước và chất điện giải, giúp cơ thể duy trì cân bằng chất lỏng. Uống đủ nước cũng giúp thận lọc chất thải và đào thải qua nước tiểu
Nước dừa cung cấp nước và chất điện giải, giúp cơ thể duy trì cân bằng chất lỏng. Uống đủ nước cũng giúp thận lọc chất thải và đào thải qua nước tiểu

Giảm nguy cơ sỏi thận

Uống đủ nước vẫn là cách quan trọng để giảm nguy cơ sỏi thận. Nước tiểu loãng khiến các khoáng chất khó kết tụ và tạo thành sỏi.

Nước dừa có thể làm tăng citrate trong nước tiểu. Citrate có khả năng kết hợp với canxi và có thể giúp giảm nguy cơ hình thành một số loại sỏi canxi.

Người mắc bệnh thận cần thận trọng

Kali là điểm cần chú ý nhất khi uống nước dừa, đặc biệt với người mắc bệnh thận.

Thận khỏe mạnh giúp đào thải lượng kali dư thừa qua nước tiểu. Khi chức năng thận suy giảm, kali có thể tích tụ trong máu.

Lượng kali quá cao có thể làm rối loạn nhịp tim và gây nguy hiểm. Người đang chạy thận, mắc tổn thương thận cấp tính hoặc bệnh thận mạn giai đoạn 3 đến 5 cần đặc biệt thận trọng.

Người có kali máu cao cũng nên hạn chế nước dừa. Người mắc bệnh thận kèm tiểu đường, bệnh tim hoặc huyết áp cao cũng cần trao đổi với bác sĩ.

Một số thuốc như thuốc ức chế men chuyển ACE, thuốc chẹn thụ thể angiotensin II ARB và thuốc lợi tiểu giữ kali cũng có thể làm tăng lượng kali trong cơ thể.

Uống nước dừa thế nào cho phù hợp?

Nếu thận hoạt động bình thường, uống nước dừa không đường với lượng phù hợp nhìn chung an toàn với hầu hết mọi người.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, khoảng 240 ml nước dừa dừa không đường chứa khoảng 44 calo, 404 mg kali, 64 mg natri và 10,4 g carbohydrate.

Hàm lượng dinh dưỡng của nước dừa có thể khác nhau giữa các sản phẩm. Vì vậy, người tiêu dùng nên đọc kỹ nhãn dinh dưỡng, ưu tiên loại 100% nước dừa, không thêm đường hoặc hương liệu. Người cần kiểm soát lượng kali cũng nên chú ý hàm lượng kali trong mỗi khẩu phần.

Nếu mắc bệnh thận, hãy hỏi bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi uống nước dừa. Lượng kali và chất lỏng phù hợp phụ thuộc vào chức năng thận, kết quả xét nghiệm, thuốc đang dùng và chế độ ăn.

Theo Nguyễn Vy (TNO)

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