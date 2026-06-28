Phê duyệt chủ trương đầu tư 25 tỷ đồng nâng cấp Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn với tổng mức đầu tư dự kiến 25 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý.

Dự án do Sở Y tế quản lý, thực hiện trong giai đoạn 2026-2028 tại Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Bắc).

Mục tiêu nhằm đầu tư xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất bệnh viện; góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh chuyên khoa tâm thần, đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân khu vực phía Đông tỉnh.

Theo quyết định, dự án sẽ tháo dỡ khu hành chính hiện trạng và xây dựng mới khu hành chính 2 tầng với tổng diện tích sàn khoảng 850 m²; cải tạo, nâng thêm 1 tầng Khoa Điều trị Nam.

Đồng thời, sửa chữa, cải tạo các hạng mục gồm Khoa Điều trị Nữ, Khoa Thăm dò chức năng và Xét nghiệm, Khoa Dinh dưỡng, Khoa Khám bệnh, nhà bảo vệ, hành lang cầu nối, tường rào, cổng ngõ, nhà để xe máy; đồng thời nâng cấp hệ thống thoát nước thải và thoát nước mưa.

Dự án góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh chuyên khoa tâm thần, đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân khu vực phía Đông tỉnh. Ảnh: Thảo Khuy

Trong giai đoạn 2026-2027, các cơ quan chức năng sẽ hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, lập và phê duyệt các hồ sơ theo quy định, đồng thời triển khai thi công. Năm 2028, dự án tiếp tục được thi công, hoàn thành nghiệm thu, quyết toán và đưa vào sử dụng.

UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với các sở, ngành liên quan hoàn thiện báo cáo nghiên cứu khả thi, triển khai các bước tiếp theo để thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật.