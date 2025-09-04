Danh mục
Gần 300 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Mắt Bình Định (giai đoạn 2)

MAI HOÀNG
(GLO)- Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Mắt Bình Định (giai đoạn 2) tại phường Quy Nhơn vừa được UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt, với kinh phí gần 300 tỷ đồng bố trí từ vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý giai đoạn 2020 - 2025 và 2026 - 2030.

Điều trị cho bệnh nhân tại Bệnh viện Mắt Bình Định. Ảnh: M.H

Dự án xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất của Bệnh viện Mắt Bình Định được đầu tư trong giai đoạn 2025 - 2028, do Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư. Dự án đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Theo đó, dự án đầu tư xây mới nhà Khám - Cấp cứu - Điều trị nội trú - Phẫu thuật gây mê hồi sức - Hành chính với diện tích xây dựng 1.211 m2, gồm 1 tầng hầm và 11 tầng nổi; quy mô 100 giường bệnh.

Đồng thời, đầu tư hệ thống kỹ thuật công trình khí sạch phòng mổ (áp lực dương AHU), điều hòa không khí, phòng cháy và chữa cháy, điện, nước, điện nhẹ, thông tin liên lạc, loa thông báo, hệ thống khí y tế…; các hạng mục phụ trợ, hệ thống thiết bị.

null