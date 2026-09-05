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Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai và Bệnh viện Mắt Cao Nguyên ký kết hợp tác, hỗ trợ chuyên môn

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NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
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(GLO)- Chiều 5-9, tại phường Hội Phú, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai và Bệnh viện Mắt Cao Nguyên tổ chức ký kết hợp đồng hợp tác, hỗ trợ chuyên môn nhằm phát huy thế mạnh của hai đơn vị.

Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ phối hợp triển khai các hoạt động đào tạo, sinh hoạt khoa học; hỗ trợ hội chẩn các trường hợp bệnh nặng, bệnh phức tạp; phối hợp quản lý người bệnh, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ các dịch vụ chuyên môn phù hợp với năng lực của mỗi đơn vị.

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Đại diện Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai và Bệnh viện Mắt Cao Nguyên ký kết hợp đồng hợp tác, hỗ trợ chuyên môn. Ảnh: Như Nguyện

Trong giai đoạn đầu, hai bệnh viện phối hợp triển khai các chương trình: tầm soát và quản lý bệnh võng mạc đái tháo đường; phát hiện tổn thương mắt do tăng huyết áp và các bệnh toàn thân; điều trị đục thủy tinh thể, các bệnh mắt cần phẫu thuật; hội chẩn và xử trí các trường hợp cấp cứu mắt.

Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai phát huy vai trò quản lý bệnh nền, đánh giá nguy cơ toàn thân, sàng lọc và phối hợp chăm sóc người bệnh; Bệnh viện Mắt Cao Nguyên đảm nhiệm khám chuyên sâu, chẩn đoán, điều trị và thực hiện các kỹ thuật nhãn khoa theo phạm vi chuyên môn được phê duyệt.

Việc ký kết hợp tác được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao năng lực chuyên môn của đội ngũ y tế, giúp người bệnh được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng, liên tục và an toàn; đồng thời thúc đẩy sự phát triển của hệ thống khám chữa bệnh tại địa phương.

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