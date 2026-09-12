(GLO)- Bệnh viện Bình Dân (TP. Hồ Chí Minh) vừa ra mắt sách chuyên khảo “Phẫu thuật robot cơ bản”, hệ thống hóa kiến thức từ lý thuyết đến thực hành, đồng thời đúc kết kinh nghiệm sau 10 năm bệnh viện tiên phong triển khai phẫu thuật robot cho người lớn tại Việt Nam.

Ngày 10-9, Bệnh viện Bình Dân tổ chức giới thiệu sách chuyên khảo “Phẫu thuật robot cơ bản”. Đây là quyển đầu tiên trong bộ sách chuyên sâu về phẫu thuật robot gồm 3 tập, được xây dựng nhằm hệ thống hóa tri thức và góp phần chuẩn hóa đào tạo ngoại khoa công nghệ cao.

Sách do PGS.TS.BS. Trần Vĩnh Hưng - Giám đốc Bệnh viện Bình Dân làm chủ biên, với sự tham gia biên soạn của các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực phẫu thuật robot.

Ấn phẩm sách chuyên khảo “Phẫu thuật robot cơ bản”. Ảnh: Bệnh viện Bình Dân

Theo Bệnh viện Bình Dân, ấn phẩm do Nhà xuất bản Y học thực hiện, gồm 10 chương, 11 bài, với 225 trang. Nội dung bao quát nhiều vấn đề quan trọng trong phẫu thuật robot, từ hệ thống thiết bị, tổ chức phòng mổ, dụng cụ, kỹ thuật kết nối robot (docking) đến các nguyên tắc gây mê hồi sức, kiểm soát biến chứng và bảo đảm an toàn người bệnh.

Đáng chú ý, nội dung sách được xây dựng trên nền tảng kiến thức lý thuyết kết hợp thực hành, đồng thời đúc kết kinh nghiệm từ hơn 4.000 trường hợp phẫu thuật robot được thực hiện tại Bệnh viện Bình Dân trong 10 năm qua.

Bệnh viện Bình Dân bắt đầu triển khai phẫu thuật robot cho người lớn từ cuối năm 2016. Sau 1 thập niên phát triển, bệnh viện đã làm chủ 15 kỹ thuật chuyên sâu thuộc các lĩnh vực ngoại lồng ngực - mạch máu, ngoại tổng quát và ngoại tiết niệu. Riêng trong 10 năm, bệnh viện đã thực hiện 4.278 ca phẫu thuật bằng robot và được xác lập kỷ lục Việt Nam về số ca phẫu thuật robot nhiều nhất.

PGS.TS.BS. Trần Vĩnh Hưng cho biết, phẫu thuật robot hiện đã trở thành quy trình tương đối quen thuộc tại Bệnh viện Bình Dân, từ báo cáo, lên lịch mổ, chuẩn bị dụng cụ, kiểm soát nhiễm khuẩn đến giải thích cho người bệnh. Việc phối hợp đồng bộ giữa các khâu góp phần nâng cao hiệu quả điều trị đối với những trường hợp bệnh khó và phức tạp.

Phẫu thuật robot là một bước tiến của phẫu thuật xâm lấn tối thiểu. Với hệ thống robot hỗ trợ, bác sĩ có thể thực hiện những thao tác phức tạp thông qua các đường mổ nhỏ, đặc biệt hữu ích ở những vùng giải phẫu hẹp và sâu như lồng ngực, đại - trực tràng, tiết niệu và vùng chậu.

Tuy nhiên, để làm chủ kỹ thuật này, bác sĩ phải trải qua quá trình đào tạo chuyên sâu cả về lý thuyết và thực hành. Vì vậy, việc xây dựng các tài liệu chuyên khảo có hệ thống được xem là một trong những yếu tố quan trọng để chuẩn hóa đào tạo, nâng cao chất lượng chuyên môn và hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật.

“Phẫu thuật robot cơ bản” cũng là bước đầu trong bộ sách chuyên sâu về phẫu thuật robot cho người lớn tại Việt Nam. 2 tập tiếp theo dự kiến gồm “Phẫu thuật robot nâng cao” và “Phẫu thuật robot chuyên sâu”, hướng đến các trình độ chuyên môn khác nhau.

Bệnh viện Bình Dân kỳ vọng bộ sách sẽ trở thành tài liệu tham khảo cho bác sĩ nội trú, học viên sau đại học và các bác sĩ ngoại khoa có định hướng phát triển chuyên môn về phẫu thuật công nghệ cao.

Qua đó, kinh nghiệm thực tiễn được tích lũy trong 10 năm triển khai phẫu thuật robot có thể tiếp tục được chia sẻ, phục vụ công tác đào tạo và chuyển giao kỹ thuật cho các cơ sở y tế trong nước. Đây cũng được xem là dấu mốc tiếp theo trong quá trình chuẩn hóa và phát triển phẫu thuật robot tại Việt Nam.