Lần đầu tiên Việt Nam ứng dụng robot trong phẫu thuật thay khớp gối toàn phần

(GLO)- Ngày 15-1, các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã thực hiện thành công ca phẫu thuật thay khớp gối toàn phần với sự hỗ trợ của robot CORI. Đây là lần đầu tiên Việt Nam ứng dụng robot trong điều trị cho người mắc bệnh thoái hóa khớp gối.

Theo đó, bệnh nhân là nam giới, 72 tuổi, nhập viện với chẩn đoán thoái hóa khớp gối toàn bộ giai đoạn IV (nặng nhất) kèm theo biến dạng trục khớp vẹo ngoài.

Bệnh nhân từng thử nhiều phương pháp điều trị bảo tồn như: tiêm huyết tương giàu tiểu cầu hay nội soi làm sạch khớp, song tình trạng không thuyên giảm.

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội sử dụng robot CORI phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: SK&ĐS

Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, các bác sĩ đã tư vấn bệnh nhân thực hiện phẫu thuật thay khớp gối toàn phần với sự hỗ trợ của robot. Hệ thống được các bác sĩ sử dụng là CORI - thế hệ robot phẫu thuật chỉnh hình tân tiến, có khả năng hỗ trợ bác sĩ lập kế hoạch, cắt xương và đặt khớp nhân tạo dựa trên dữ liệu giải phẫu, sinh cơ học riêng biệt của từng người.

Đáng chú ý, CORI thu thập dữ liệu giải phẫu trực tiếp ngay tại phòng mổ. Do đó, bệnh nhân không cần chụp CT hay MRI trước phẫu thuật, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và giảm thiểu nguy cơ phơi nhiễm phóng xạ.

Mặt khác, thiết bị đóng vai trò như "tai mắt" giúp phẫu thuật viên xác định chính xác vị trí và loại bỏ phần xương tổn thương với độ sai lệch dưới 1 mm. Nhờ vậy có thể bảo tồn tối đa mô lành, hạn chế xâm lấn và tránh cắt bỏ xương không cần thiết.

Đặc biệt, việc ứng dụng robot CORI giúp giảm đau đáng kể, phục hồi sớm. Sau ca phẫu thuật kéo dài 60 phút, bệnh nhân được theo dõi hậu phẫu và sức khỏe dần ổn định.

Việc ứng dụng Robot CORI trong phẫu thuật thay khớp gối tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đã đem đến cơ hội cho người bệnh được tiếp cận phương pháp điều trị hiện đại, chất lượng cao ngay tại Việt Nam, với mức chi phí thấp hơn nhiều lần so với việc ra nước ngoài điều trị.