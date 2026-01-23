Mang ánh sáng đến với bệnh nhân nghèo

(GLO)- Từ các chương trình phẫu thuật mắt miễn phí do Bệnh viện Mắt tỉnh phối hợp với Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo và các nhà hảo tâm, nhiều trẻ em, người nghèo đã tìm lại ánh sáng và thêm cơ hội vươn lên trong cuộc sống.

Hạnh phúc khi ánh sáng trở lại

Sáng sớm 19-1, khu vực khám mắt của Bệnh viện Mắt tỉnh đã đông kín bệnh nhân chờ đến lượt thăm khám trong chương trình “Mổ mắt miễn phí cho bệnh nhân nghèo” do bệnh viện phối hợp với Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh tổ chức. Phần lớn người đến đây là người cao tuổi, đôi mắt mờ đục theo năm tháng, có người gần như không còn nhìn rõ lối đi.

Các bác sĩ Bệnh viện Mắt tỉnh tổ chức tháo băng cho các bệnh nhân được mổ mắt miễn phí. Ảnh: D.Đ

Thức dậy từ 5 giờ sáng, bà Ngô Thị Cảnh (72 tuổi, thôn Diêm Tiêu, xã Phù Mỹ) được cháu trai chở vượt quãng đường dài vào bệnh viện, hồi hộp chờ trước cửa phòng khám. 4 năm nay, mắt trái của bà gần như không còn nhìn thấy ánh sáng do đục thủy tinh thể; căn bệnh cũng đang có dấu hiệu ảnh hưởng sang con mắt còn lại. Mọi sinh hoạt hằng ngày, bà đều phải dò dẫm hoặc nhờ con cháu hỗ trợ.

Trước giờ phẫu thuật, bà Cảnh chia sẻ: “Mấy năm nay mắt mờ dần, tôi đi đâu cũng phải dò từng bước, nhiều lúc thấy mình trở thành gánh nặng cho con cháu. Nghe tin có chương trình mổ mắt miễn phí, tôi mừng đến mất ngủ cả đêm. Được các bác sĩ giúp tìm lại ánh sáng không chỉ là chữa bệnh, mà còn cho tôi cơ hội tự chăm sóc bản thân”.

Cùng chung niềm hy vọng ấy, chị Bùi Thị Trinh (36 tuổi, phường Quy Nhơn) lặng lẽ chờ đến lượt thăm khám với đôi mắt đã mờ cả hai bên. Hơn 10 năm qua, chị phải chống chọi với chứng suy giảm tiểu cầu, sức khỏe yếu; gia đình khó khăn, thu nhập chỉ đủ trang trải cuộc sống, nên ước mơ được chữa trị đôi mắt đối với chị luôn dang dở. Khi nghe tin bệnh viện tổ chức phẫu thuật miễn phí, chị coi đây là cơ hội hiếm hoi để thay đổi cuộc sống.

Chị Trinh bộc bạch: “Nhà tôi nghèo, không thể xoay xở nổi vài chục triệu đồng để mổ mắt. Lần này được bệnh viện hỗ trợ miễn phí, tôi chỉ mong ca mổ thành công để lấy lại ánh sáng, có thể đi làm và vươn lên trong cuộc sống”.

Còn ông Cao Văn Cẩm (61 tuổi, khu phố Phụng Du 2, phường Hoài Nhơn Tây) cho biết, thị lực kém khiến việc đi lại, sinh hoạt hằng ngày của ông gặp nhiều khó khăn. Trước đây, ông từng dự định vào các bệnh viện phía Nam thăm khám nhưng tốn kém quá, vượt khả năng của gia đình nên đành gác lại. Nay được bệnh viện và các nhà hảo tâm tổ chức khám, phẫu thuật miễn phí, ông phấn khởi đến từ rất sớm với mong muốn sớm tìm lại ánh sáng.

Đến gần trưa, nhiều bệnh nhân đã hoàn tất ca mổ. Dù đôi mắt còn băng kín, nhưng trên gương mặt ai cũng ánh lên niềm vui.

Kết nối yêu thương vì cộng đồng

Những năm qua, đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Mắt tỉnh không ngừng nâng cao năng lực chuyên môn, từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật phẫu thuật mắt hiện đại như: Phẫu thuật đục thủy tinh thể nhân tạo chất lượng cao Lucia; điều trị bệnh glocom (còn gọi là thiên đầu thống, cườm nước); sụp mi, hở mi; mộng thịt; rách giác mạc…

Đại diện Công ty CP Du lịch Vietravel (bên phải) trao tượng trưng cho lãng đạo Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh chi phí mổ mắt miễn phí. Ảnh: D.Đ

Trong giai đoạn 2020-2025, Bệnh viện Mắt tỉnh phối hợp với nhiều tổ chức, cơ sở y tế và các nhà hảo tâm trong, ngoài tỉnh triển khai hàng chục chương trình khám, mổ mắt miễn phí cho trẻ em và bệnh nhân nghèo trên địa bàn. Qua đó, đã tổ chức khám sàng lọc cho 44.652 trẻ em; phát hiện 237 trẻ sinh non bị dị tật bẩm sinh được phẫu thuật; riêng số trẻ mắc bệnh võng mạc sơ sinh được tầm soát là 3.407 ca.

Đối với người lớn, bệnh viện đã khám mắt miễn phí cho 4.932 bệnh nhân; tổ chức khám tầm soát 4.233 lượt bệnh nhân mắc bệnh võng mạc đái tháo đường, trong đó 426 trường hợp được điều trị miễn phí; đồng thời khám, điều trị và phẫu thuật miễn phí cho 1.116 người mắc bệnh glocom và đục thủy tinh thể, giúp nhiều người có cơ hội lấy lại ánh sáng.

Bác sĩ CKII Nguyễn Thanh Triết - Giám đốc Bệnh viện Mắt tỉnh - chia sẻ: Đối với đội ngũ y, bác sĩ, được nhìn thấy nụ cười của bệnh nhân khi tháo băng sau phẫu thuật chính là phần thưởng lớn nhất. Bệnh viện luôn tâm niệm y đức phải gắn với trách nhiệm cộng đồng, nhất là đối với trẻ em nghèo và những người yếu thế. Mỗi chương trình mổ mắt miễn phí không chỉ giúp chữa bệnh, mà còn góp phần mang lại cơ hội học tập, lao động và thay đổi tương lai cho nhiều gia đình khó khăn.

“Thời gian tới, bên cạnh việc nâng cao chất lượng chuyên môn, đơn vị sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động nhân đạo về mắt như một phần trách nhiệm xã hội thường xuyên, không chỉ chữa bệnh trong bệnh viện mà còn chủ động mang ánh sáng đến với những người còn nhiều thiệt thòi trong cộng đồng” - Bác sĩ Triết nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Tấn Hiểu - Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh - khẳng định: Việc đồng hành cùng Bệnh viện Mắt tỉnh trong các chương trình mổ mắt miễn phí là hoạt động xuyên suốt của Hội nhiều năm qua. Thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa 2 đơn vị, nguồn lực từ các nhà hảo tâm đã được kết nối kịp thời, giúp nhiều bệnh nhân nghèo được phẫu thuật đúng lúc, tránh nguy cơ mù lòa.

“Khi y, bác sĩ tận tâm cứu chữa, còn chúng tôi làm cầu nối sẻ chia, thì mỗi ca mổ thành công không chỉ mang lại ánh sáng cho người bệnh, mà còn thắp lên niềm tin cho cả gia đình họ” - ông Hiểu nói.