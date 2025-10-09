Trên 300 người cao tuổi Gia Lai được khám sàng lọc các bệnh lý về mắt

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Thị giác thế giới (9-10) và thực hiện mục tiêu quốc gia về phòng- chống mù lòa, nâng cao chất lượng cuộc sống người cao tuổi (NCT), ngày 9-10, tại Trạm Y tế phường An Khê, Bệnh viện Mắt tỉnh Gia Lai tổ chức truyền thông, khám sàng lọc các bệnh lý về mắt thường gặp ở NCT.

Bác sĩ Bệnh viện Mắt tỉnh Gia Lai thăm khám các bệnh lý về mắt cho người cao tuổi tại phường An Khê sáng 9-10. Ảnh: CTV

Theo đó, 308 NCT đã được các bác sĩ Bệnh viện Mắt tỉnh Gia Lai khám sàng lọc các bệnh lý về mắt bằng phương pháp đo thị lực, soi đáy mắt, khám mắt tổng quát, qua đó kịp thời phát hiện sớm các bệnh lý về mắt thường gặp ở NCT như: đục thủy tinh thể, glôcôm, thoái hóa hoàng điểm, tật khúc xạ… Sau khám, các cụ được cấp thuốc miễn phí.

Đối với, các bệnh thông thường, NCT được tư vấn, hướng dẫn chăm sóc mắt tại nhà. Ngoài ra, qua khám có 77 NCT bị đục thủy tinh thể, bác sĩ giới thiệu phương pháp phẫu thuật tại Bệnh viện Mắt tỉnh Gia Lai nhằm hạn chế biến chứng, phòng tránh mù lòa.

Ngoài khám sàng lọc, cấp thuốc miễn phí cho NCT, các bác sĩ cũng đã tổ chức truyền thông góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là NCT về việc chăm sóc, bảo vệ đôi mắt được khỏe mạnh.

Ngoài thăm khám mắt, các cụ còn được tư vấn, hướng dẫn chăm sóc mắt tại nhà. Ảnh: CTV

Được biết, Ngày Thị giác thế giới năm 2025 với chủ đề “Hãy yêu đôi mắt của bạn” nhằm nâng cao nhận thức về mù lòa và suy giảm thị lực có thể phòng ngừa. Hoạt động này nhấn mạnh sự cần thiết của việc chăm sóc mắt chủ động, bao gồm ăn uống đủ chất, bảo vệ mắt khỏi ánh sáng chói, nghỉ ngơi sau khi làm việc với màn hình và khám mắt định kỳ.