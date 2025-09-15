Bệnh viện Mắt Sài Gòn Quy Nhơn thực hiện 12.000 lượt phẫu thuật Phaco điều trị đục thủy tinh thể thành công

(GLO)- Ngày 29-8-2025, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Quy Nhơn đánh dấu cột mốc mới khi đạt 12.000 lượt phẫu thuật đục thủy tinh thể. Đây là kết quả đáng ghi nhận trên hành trình chăm sóc mắt, bảo vệ và phục hồi thị lực cho cộng đồng.

Bệnh viện Mắt Sài Gòn Quy Nhơn đạt cột mốc 12.000 lượt phẫu thuật Phaco thành công.

Ông Đinh Nguyễn An Khương-Giám đốc điều hành Bệnh viện-khẳng định: Bệnh viện sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng, trang-thiết bị hiện đại, nhằm mang đến dịch vụ y tế chất lượng cao. Bên cạnh đó, đơn vị luôn tạo điều kiện tốt nhất để đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên được học tập, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

Dịp này, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Quy Nhơn đã vinh danh Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Ngọc Lai-Giám đốc chuyên môn bởi những đóng góp to lớn vào thành tích 12.000 ca Phaco của đơn vị.

Bác sĩ CKII Hoàng Trung Kiên đại diện Tập đoàn Y khoa Sài Gòn trao chứng nhận vinh danh cho Ths.BS Nguyễn Ngọc Lai.

Cột mốc 12.000 lượt phẫu thuật đục thủy tinh thể không chỉ đánh dấu bước tiến vượt bậc của Bệnh viện Mắt Sài Gòn Quy Nhơn mà còn khẳng định địa chỉ nhãn khoa uy tín hàng đầu tại Gia Lai nói riêng và khu vực miền Trung-Tây Nguyên nói chung.

Với đội ngũ y tế tận tâm, cơ sở vật chất hiện đại và quy trình chăm sóc đạt chuẩn 5 sao, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Quy Nhơn cam kết tiếp tục sứ mệnh “Sáng mắt sáng cả niềm tin” bằng dịch vụ y tế chất lượng cao giúp người dân đạt kết quả điều trị tốt nhất.