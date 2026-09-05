Nghiên cứu tìm ra cách ngủ giúp ngăn ngừa huyết áp cao

Nói đến giấc ngủ, nhiều người thường chú trọng ngủ đủ giấc, với mục tiêu khoảng 8 tiếng mỗi đêm. Tuy nhiên, điều ít ai chú ý là thời điểm đi ngủ cũng rất quan trọng đối với sức khỏe, đặc biệt là huyết áp.

Một nghiên cứu mới, vừa được công bố trên Journal of Sleep Research - tạp chí của Hiệp hội Nghiên cứu Giấc ngủ châu Âu, đã tìm ra mối liên hệ giữa giờ ngủ đều đặn và nguy cơ huyết áp cao, trong đó nguy cơ này có thể giảm đến 46%.

Các nhà nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Y tế và Sức khỏe Đại học Flinders (Úc) đã phân tích dữ liệu giấc ngủ của 95.819 người tham gia từ hơn 30 quốc gia trong khoảng 20 tháng, nhằm khảo sát tác động của giờ ngủ đều đặn và giờ ngủ thất thường đối với huyết áp.

Nghiên cứu mới tìm ra giờ đi ngủ có thể giúp ngăn ngừa huyết áp cao

Mỗi tháng, người tham gia được phân loại là ngủ “đều đặn” hoặc “không đều” dựa trên mức độ thay đổi về thời lượng ngủ và giờ đi ngủ hằng đêm.

Người ngủ “không đều” là người có thời lượng giấc ngủ chênh lệch từ 90 phút trở lên và điểm giữa giấc ngủ (điểm giữa khoảng thời gian từ lúc bắt đầu ngủ đến khi thức dậy) chênh lệch từ 60 phút trở lên.

Các nhà nghiên cứu sau đó so sánh chất lượng giấc ngủ và huyết áp giữa những người có giờ ngủ đều đặn và không đều.

Ngủ đều đặn, nguy cơ huyết áp cao giảm 46%

Kết quả cho thấy những người thường xuyên duy trì giờ ngủ đều đặn có nguy cơ bị huyết áp cao thấp hơn đến 46% so với những người có giờ ngủ không đều, theo trang tin sức khỏe Mindbodygreen.

Nhóm người này cũng có thời gian thức giấc ít hơn 40 phút so với những người có giờ ngủ không đều.

Điều thú vị là nghiên cứu cũng phát hiện nếu 1 người duy trì tình trạng ngủ không đều trong 6 tháng, nguy cơ tiếp tục hình thành thói quen ngủ thất thường cao hơn đến 80%. Điều này cho thấy thói quen ngủ không đều có khả năng duy trì theo thời gian.

Các nhà nghiên cứu giải thích rằng khi giờ ngủ và giờ thức dậy liên tục thay đổi, nhịp sinh học phải liên tục điều chỉnh. Theo thời gian, sự thiếu nhất quán này có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch.

Cách điều chỉnh giờ ngủ đều đặn hơn

Nếu thường xuyên đi ngủ thất thường, một số thói quen sau có thể giúp ích:

Cố gắng thức dậy vào cùng một thời điểm mỗi ngày.

Ra ngoài đón ánh nắng mặt trời vào buổi sáng, ngay sau khi thức dậy, để củng cố nhịp sinh học của cơ thể.

Tạo thói quen đi ngủ nhất quán để báo hiệu cho não bộ rằng đã đến lúc thư giãn, ngay cả khi không thể đi vào giấc ngủ chính xác cùng một thời điểm mỗi đêm.

Những thói quen đơn giản này có thể giúp củng cố đồng hồ sinh học bên trong cơ thể.

Tóm lại, ngủ đủ giấc vẫn là một trong những điều tốt nhất có thể làm cho sức khỏe. Tuy nhiên, thời điểm đi ngủ và mức độ đều đặn của giấc ngủ cũng có thể quan trọng không kém.

Theo Thiên Lan (TNO)