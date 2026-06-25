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Thời sự

Gia Lai sẽ phối hợp hỗ trợ phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn

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HẢI YẾN HẢI YẾN
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(GLO)- Chiều 25-6, lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai có buổi làm việc với đoàn công tác của Trung ương Hội LHPN Việt Nam nhằm trao đổi, thống nhất các nội dung phối hợp triển khai chương trình hỗ trợ phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Đoàn công tác do Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương làm trưởng đoàn.

Tiếp và làm việc với đoàn, về phía tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lê Thị Ngọc Lam và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

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Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hải Yến

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã thông tin khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác an sinh xã hội của địa phương.

Đồng thời, báo cáo thực trạng phụ nữ mang thai thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số và các chính sách hỗ trợ phụ nữ, trẻ em, đối tượng yếu thế đang được triển khai trên địa bàn tỉnh.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương, chương trình hướng đến mục tiêu hỗ trợ phụ nữ mang thai có hoàn cảnh khó khăn; tăng cường truyền thông, tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ, trẻ em và nâng cao vai trò của gia đình, cộng đồng trong chăm sóc phụ nữ mang thai.

Dự kiến, Gia Lai sẽ có khoảng 200 phụ nữ mang thai được thụ hưởng chương trình với tổng kinh phí hỗ trợ khoảng 2 tỷ đồng từ nguồn tài trợ xã hội hóa.

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Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hải Yến

Các bên đã trao đổi, thống nhất một số nội dung trọng tâm như: thời gian tổ chức chương trình vào tháng 8-2026; lựa chọn địa điểm thuận lợi cho phụ nữ tham gia; xây dựng tiêu chí xét chọn đối tượng thụ hưởng.

Trong đó, ưu tiên phụ nữ mang thai dưới 7 tháng thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời, quan tâm đến nữ công nhân, nữ thanh niên và phụ nữ trong độ tuổi kết hôn có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài hoạt động trao hỗ trợ, chương trình dự kiến tổ chức các hoạt động tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân, chăm sóc thai kỳ; truyền thông, giáo dục sức khỏe sinh sản; xây dựng không gian trải nghiệm, triển lãm sách và thực hiện các sản phẩm truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị Trung ương Hội LHPN Việt Nam hướng dẫn thống nhất quy trình tổ chức, lựa chọn đối tượng, giải ngân và theo dõi hiệu quả chương trình; ưu tiên mở rộng phạm vi hỗ trợ đến vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và kết nối thêm nguồn lực xã hội hóa để thực hiện chương trình.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị Trung ương Hội LHPN Việt Nam hướng dẫn thống nhất quy trình tổ chức, lựa chọn đối tượng, giải ngân và theo dõi hiệu quả chương trình. Ảnh: Hải Yến

Kết thúc buổi làm việc, các bên thống nhất đầu mối phối hợp, tiến độ hoàn thiện kế hoạch và phân công nhiệm vụ cho các cơ quan liên quan nhằm bảo đảm chương trình được triển khai hiệu quả, đúng đối tượng; góp phần chăm lo sức khỏe bà mẹ và trẻ em trên địa bàn tỉnh.

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