Điều tra tỷ lệ thiếu máu ở trẻ em và phụ nữ mang thai

THU PHƯƠNG
(GLO)- Ngày 18 và 19-9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai tổ chức điều tra tỷ lệ thiếu máu ở trẻ em 6-59 tháng tuổi và phụ nữ mang thai tại xã An Lão.

Quá trình điều tra sử dụng thiết bị chuyên dụng để đo nồng độ hemoglobin (Hb) trong máu theo hướng dẫn của Bộ Y tế và phương pháp lấy mẫu máu tĩnh mạch, phân tích, phân loại mức độ thiếu máu theo chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

can-bo-y-te-trung-tam-kiem-soat-benh-tat-tinh-gia-lai-lay-mau-xet-nghiem-cho-tre-tai-truong-mam-non-an-lao.jpg
Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Gia Lai lấy máu xét nghiệm cho trẻ tại Trường Mầm non An Lão. Ảnh: T.P

Có 139 trẻ từ 6-59 tháng tuổi và phụ nữ mang thai trên địa bàn xã An Lão đã được xét nghiệm. Sau khi có kết quả điều tra, Trung tâm Y tế An Lão sẽ đánh giá thực trạng thiếu máu hiện nay và gửi danh sách để Trạm Y tế quản lý, triển khai hoạt động tư vấn cho các bà mẹ có con từ 6-59 tháng tuổi và phụ nữ mang thai tăng cường bổ sung sắt và vi chất dinh dưỡng, cải thiện bữa ăn gia đình, góp phần chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em trong thời gian tới.

Được biết, trong đợt điều tra này có 1.700 trẻ 6-59 tháng tuổi và các phụ nữ mang thai tại 4 xã: An Lão, An Toàn, An Hòa và An Vinh sẽ được xét nghiệm. Thời gian triển khai kéo dài đến hết ngày 9-10-2025.

