Điểm tựa yêu thương cho trẻ em khó khăn

(GLO)- Cùng với các cấp, ngành và địa phương tích cực hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2026, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi và trẻ em yếu thế.

Nhân văn mô hình "Mẹ đỡ đầu"

Không chỉ chăm lo bằng những phần quà, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh thời gian qua đã nỗ lực kết nối nguồn lực xã hội, xây dựng những điểm tựa lâu dài để trẻ em yếu thế có thêm điều kiện học tập, phát triển và vững bước trong cuộc sống.

Khi cha qua đời vào cuối năm 2025, em Trần Nguyễn Trà My (12 tuổi, thôn Phổ Trạch, xã Tuy Phước) cùng mẹ và các em phải đối mặt với nhiều khó khăn. Mẹ em làm nghề may gia công để có thu nhập nuôi 3 đứa con. Song mẹ em bị mắc chứng hạ kali máu, vừa trải qua ca phẫu thuật khối u, hiện vẫn đang trong quá trình hồi phục sức khỏe. Cuộc sống của gia đình vì thế càng thêm chật vật.

Trước hoàn cảnh ấy, thông qua mô hình “Mẹ đỡ đầu”, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tuy Phước phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh) nhận hỗ trợ cho em Trà My 500 nghìn đồng/tháng. Ngoài ra, em còn được trao một sổ tiết kiệm trị giá 15 triệu đồng cùng 3 triệu đồng tiền mặt để giúp gia đình vượt qua khó khăn trước mắt.

Những phần quà yêu thương góp phần tiếp thêm động lực để em Trà My vững bước trong học tập và cuộc sống. Ảnh: ĐVCC

Xúc động trước sự quan tâm của các cô, Trà My chia sẻ: “Con rất vui khi được các cô nhận đỡ đầu. Con sẽ cố gắng học thật tốt, nghe lời mẹ và chăm sóc các em để mẹ đỡ vất vả”.

Theo bà Trương Thị Mỹ Dung - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tuy Phước: Việc kết nối để em Trà My được nhận đỡ đầu không chỉ giúp gia đình vơi bớt khó khăn trước mắt mà còn tiếp thêm động lực để em tiếp tục đến trường, nuôi dưỡng những ước mơ của mình.

Những phần quà yêu thương được trao gửi tới trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong Tháng hành động vì trẻ em năm 2026. Ảnh: ĐVCC

Mới đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lơ Pang cũng đã nhận đỡ đầu em Thêm (8 tuổi, làng Ar Tơ Măn). Mồ côi cha mẹ sau một vụ tai nạn giao thông, em hiện sống cùng ông bà ngoại trong điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn. Việc được nhận đỡ đầu không chỉ giúp em có thêm sự hỗ trợ về vật chất mà còn có thêm điểm tựa để tiếp tục đến trường.

Bà Hnhen - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lơ Pang - cho biết: “Ngoài khoản hỗ trợ tiền mặt định kỳ 2 triệu đồng/quý, Hội còn vận động thêm nguồn lực để chăm lo quần áo, đồ dùng học tập cho cháu vào mỗi năm học mới. Chúng tôi cũng đang phối hợp đề xuất các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết chế độ dành cho trẻ em mồ côi theo quy định. Trong trường hợp cháu đau ốm hoặc gặp khó khăn đột xuất, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội sẽ thay phiên thăm hỏi, hỗ trợ, chăm sóc. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng cháu từ bây giờ cho đến khi hoàn thành chương trình phổ thông”.

Tại xã Canh Liên, cháu Đinh Thị Hương (4 tuổi, làng Kà Nâu) cũng được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã nhận đỡ đầu với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng mỗi quý. Mồ côi cha từ khi còn rất nhỏ, gia đình thuộc diện khó khăn, Hương rất cần sự sẻ chia của cộng đồng để có thêm điều kiện được chăm sóc, học tập và lớn lên như bạn bè cùng trang lứa.

Ngoài nguồn hỗ trợ định kỳ, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã sẽ thường xuyên thăm hỏi, động viên và trao tặng thêm các nhu yếu phẩm thiết yếu nhằm đồng hành cùng cháu trong những năm tháng đầu đời.

Lan tỏa yêu thương

Bên cạnh những chương trình đồng hành lâu dài, trong Tháng hành động vì trẻ em, các cấp Hội Phụ nữ còn tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thiết thực tại cơ sở, góp phần mang đến cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn một mùa hè tươi vui hơn.

Ở phường Quy Nhơn Bắc, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường thăm hỏi, động viên và trao quà cho 6 em nhỏ được Hội nhận đỡ đầu. Trong khi đó, tại phường Hoài Nhơn Bắc, sự quan tâm được gửi đến trẻ em khuyết tật, mồ côi và trẻ có hoàn cảnh khó khăn thông qua các phần quà cùng những lời động viên kịp thời.

Sự quan tâm ấy cũng được lan tỏa tại chương trình gặp mặt do Câu lạc bộ “Mẹ đỡ đầu” phường Thống Nhất tổ chức dành cho 25 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Từ nguồn đóng góp của các thành viên câu lạc bộ và các nhà hảo tâm, mỗi em được nhận một phần quà trị giá 400 nghìn đồng.

Bà Vũ Thị Sim - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thống Nhất, Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Mẹ đỡ đầu” - tâm sự: “Điều chúng tôi mong muốn không chỉ là mang đến cho các em một món quà mà còn để các em cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương và đồng hành của cộng đồng. Hy vọng các em luôn giữ tinh thần lạc quan, nỗ lực học tập, rèn luyện để vượt qua khó khăn, hướng tới tương lai tốt đẹp hơn”.

Không chỉ hỗ trợ vật chất, các em còn được trang bị kỹ năng sống. Ảnh: ĐVCC

Không chỉ đồng hành bằng những phần hỗ trợ vật chất, nhiều cấp Hội còn tạo ra các sân chơi bổ ích giúp trẻ em phát triển toàn diện. Vừa qua, hơn 600 trẻ em tại làng Ia Lang (phường Hội Phú) đã có một ngày đầy ắp tiếng cười khi tham gia chương trình “Vui Tết thiếu nhi 1/6 - Trang bị kỹ năng sống cho trẻ em” do Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Hội Phú phối hợp với Hội Phụ nữ Trại tạm giam số 1 và Hội Phụ nữ Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh) tổ chức.

Bên cạnh các tiết mục văn nghệ sôi động, các em còn được hướng dẫn kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích, phòng, chống đuối nước, bảo vệ dữ liệu cá nhân và những kiến thức cần thiết để tự bảo vệ bản thân trong cuộc sống.

Thông qua các hoạt động trải nghiệm, giao lưu, chương trình không chỉ mang đến niềm vui trong Ngày Quốc tế Thiếu nhi mà còn góp phần trang bị cho trẻ những kỹ năng thiết thực, tạo môi trường an toàn để các em phát triển toàn diện.