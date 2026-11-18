(GLO)- Chiều 18-11, nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2026), đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã đến thăm, chúc mừng Sở GD&ĐT.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn - Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chúc mừng ngành GD&ĐT. Ảnh: Trọng Lợi

Báo cáo tại buổi gặp mặt, Giám đốc Sở GD&ĐT Phạm Văn Nam cho biết năm 2026, ngành Giáo dục tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực và bồi dưỡng nhân tài.

Đây là năm có nhiều khó khăn, thách thức khi ngành vừa thực hiện sắp xếp mạng lưới trường lớp trên địa bàn tỉnh rộng lớn, vừa phải bảo đảm duy trì chất lượng giáo dục.

Đến nay, số cơ sở giáo dục công lập từ 1.292 còn 717 cơ sở, giảm hơn 44%. Việc sắp xếp hoàn thành trước ngày 30-8-2026, bảo đảm năm học 2026-2027 khai giảng ổn định với hơn 734.000 học sinh.

Chất lượng giáo dục tiếp tục được duy trì và có những kết quả tích cực. Học sinh Gia Lai đạt 120 giải học sinh giỏi quốc gia; tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT năm 2026 đạt 98,44%; tỷ lệ huy động trẻ từ 3-5 tuổi ra lớp đạt 88,84%.

Đối với giáo dục vùng biên giới, tỉnh triển khai đầu tư 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tại 7 xã biên giới, với tổng mức đầu tư hơn 1.516 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân đạt 87%. Các trường đã tuyển được 6.814 học sinh, đạt 99,94% kế hoạch.

Bên cạnh đó, ngành đã tham mưu HĐND tỉnh ban hành 11 nghị quyết về cơ chế, chính sách trong lĩnh vực giáo dục, trong đó có chính sách hỗ trợ trẻ em, học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tổ chức bộ máy cơ quan Sở GD&ĐT được sắp xếp tinh gọn, hiện còn 6 phòng chuyên môn, nghiệp vụ với 77 công chức, người lao động.

Ghi nhận những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và tâm huyết của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, nhân viên toàn ngành.

Đồng chí đánh giá việc sắp xếp mạng lưới trường lớp có khối lượng công việc lớn, tác động trực tiếp đến giáo viên, học sinh và phụ huynh; ngành đã nỗ lực triển khai, bảo đảm hoạt động giáo dục ổn định.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bìa trái) tặng quà chúc mừng Sở GD&ĐT. Ảnh: Trọng Lợi

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Thời gian tới, ngành GD&ĐT cần tiếp tục duy trì, phát huy thành tích giáo dục mũi nhọn, nhất là kết quả bồi dưỡng học sinh giỏi quốc gia, quốc tế; đồng thời đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, nhất là tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần thu hẹp khoảng cách về chất lượng giáo dục giữa các vùng miền.

Đặc biệt, ngành tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; chủ động cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh, tạo chuyển biến thực chất về chất lượng giáo dục và đào tạo.

Đồng chí cũng lưu ý ngành Giáo dục quan tâm giải quyết những vấn đề xã hội còn tồn tại ở một số địa bàn miền núi như tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Các trường bán trú, nội trú, cơ sở giáo dục ở vùng biên giới và vùng đồng bào dân tộc thiểu số cần tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an ninh, an toàn trường học; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, giúp học sinh nâng cao nhận thức, tránh xa các tập tục lạc hậu và tệ nạn xã hội.

Về nhiệm vụ đổi mới giáo dục, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu toàn ngành mạnh dạn đổi mới tư duy quản lý và phương pháp giảng dạy, kết hợp phát huy những giá trị truyền thống với tinh thần sáng tạo, chủ động tiếp cận tri thức mới.

Trong đó, cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành và hoạt động dạy học một cách thiết thực, hiệu quả, an toàn.

Chuyển mạnh từ số hóa hồ sơ sang khai thác, sử dụng dữ liệu để nâng cao hiệu quả quản lý đội ngũ, mạng lưới trường lớp. Phát triển học liệu số, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo hướng thực chất.

Cùng với trang bị kiến thức, ngành cần chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, lòng nhân ái và ý chí vươn lên cho học sinh ngay từ những cấp học đầu tiên; hướng đến phát triển toàn diện cả thể chất, trí tuệ và nhân cách. Đồng thời, tiếp tục triển khai hiệu quả các đề án về đầu tư cơ sở vật chất trường lớp, giáo dục STEM và phát triển giáo dục tại vùng khó khăn.

Khẳng định giáo dục và đào tạo luôn được xác định là quốc sách hàng đầu, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm, ưu tiên nguồn lực, cơ chế và chính sách để tạo điều kiện cho ngành phát triển.

Nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam, đồng chí gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên toàn ngành; mong muốn mỗi thầy giáo, cô giáo tiếp tục phát huy truyền thống yêu nghề, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt sứ mệnh trồng người, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, quốc gia.