(GLO)- Hai giáo viên của tỉnh Gia Lai đã đạt giải tại Hội thi chuyên môn, nghiệp vụ giáo dục phòng, chống ma túy dành cho cán bộ quản lý, giáo viên phổ thông cấp toàn quốc năm 2026 diễn ra ngày 28 và 29-11 tại TP. Cần Thơ.

Cụ thể, cô Phan Thụy Nguyên Chân (Trường THCS Bình Thành, xã Bình An) đạt giải ba; cô Nông Thị Định (Trường THPT Trần Quang Diệu, xã Ân Tường) đạt giải khuyến khích.

Cô Phan Thụy Nguyên Chân (Trường THCS Bình Thành, xã Bình An) đạt giải ba; cô Nông Thị Định (Trường THPT Trần Quang Diệu, xã Ân Tường) đạt giải khuyến khích tại cuộc thi. Ảnh: Minh Nhã

Được phát động từ ngày 31-8-2026, hội thi trải qua 2 vòng thi cấp tỉnh và cấp toàn quốc. Đây là một trong những hoạt động của ngành Giáo dục triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống ma túy giai đoạn 2026-2030.

Bên cạnh kiến thức pháp luật, hội thi chú trọng đánh giá năng lực chuyên môn, tính sáng tạo và khả năng vận dụng kiến thức của cán bộ quản lý, giáo viên vào thực tiễn giảng dạy, tổ chức các hoạt động giáo dục phòng, chống ma túy phù hợp với đặc điểm tâm lý, nhận thức của học sinh từng cấp học.

Trong đó, ở cấp tiểu học, nội dung giáo dục tập trung hình thành nhận thức về hành vi an toàn, kỹ năng nhận biết và tránh xa các nguy cơ. Đối với cấp THCS, chú trọng rèn luyện kỹ năng từ chối, ứng xử trước sự lôi kéo của bạn bè và tác động từ môi trường mạng. Ở cấp THPT, trọng tâm là nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức trách nhiệm công dân và khả năng chủ động nhận diện, phòng tránh các nguy cơ liên quan đến ma túy.

Thông qua hội thi, Bộ GD&ĐT hướng đến phát hiện, tôn vinh và nhân rộng những kế hoạch bài dạy, bài giảng điện tử có giá trị thực tiễn; khuyến khích giáo viên đổi mới phương pháp giảng dạy thông qua hoạt động trải nghiệm, xử lý tình huống, ứng dụng công nghệ và khai thác học liệu số.

Trước đó, tại vòng thi cấp tỉnh, ban tổ chức đã công nhận 51 giáo viên đạt giải, gồm 3 giải nhất, 9 giải nhì, 11 giải ba và 28 giải khuyến khích; đồng thời lựa chọn 14 bài dự thi tham gia hội thi cấp toàn quốc giai đoạn I.