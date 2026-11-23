(GLO)- UBND TP. Huế đang nghiên cứu phương án giao chính quyền cấp xã, phường chịu trách nhiệm kiểm soát việc cung cấp bữa ăn bán trú tại các trường học trên địa bàn. Định hướng này được đưa ra sau khi xảy ra vụ án đưa, nhận hối lộ liên quan đến hoạt động cung ứng thực phẩm cho các trường tiểu học.

Thông tin được ông Hoàng Việt Cường - Chánh Văn phòng UBND TP. Huế cho biết ngày 22-11. Theo đó, Thường trực và Ban Thường vụ Thành ủy Huế đã chỉ đạo UBND thành phố nghiên cứu phương án tổ chức cung cấp bữa ăn bán trú, trong đó chính quyền phường, xã sẽ đứng ra kiểm soát việc cung cấp bữa ăn cho các trường thuộc địa bàn quản lý.

Ông Hoàng Việt Cường - Chánh Văn phòng UBND TP. Huế cho biết, thành phố đang nghiên cứu phương án giao cho các phường xã chịu trách nhiệm về việc cung cấp bữa ăn bán trú. Ảnh: Nhật Linh/TTO

Mục tiêu của phương án là tăng cường trách nhiệm quản lý của chính quyền địa phương, đồng thời giúp đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý trường học tập trung vào nhiệm vụ chuyên môn, thay vì phải trực tiếp đảm nhận các công việc liên quan đến lựa chọn, quản lý đơn vị cung cấp thực phẩm.

Động thái trên diễn ra sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế khởi tố vụ án, khởi tố các bị can liên quan đến hành vi đưa và nhận hối lộ trong hoạt động cung cấp thực phẩm bán trú tại trường học.

2 người bị khởi tố về hành vi nhận hối lộ là ông Dương Quang Nam - nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (phường Phú Xuân) và ông Ngô Hoàng Quốc Dũng - nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Thành (phường Hóa Châu).

Cùng vụ án, cơ quan Công an khởi tố bà Huỳnh Thị Châu - Giám đốc Công ty TNHH MTV Thực phẩm Minh Châu và bà Huỳnh Thị Ngọc Lan - chủ hộ kinh doanh thực phẩm Huỳnh Thị Ngọc Lan về hành vi đưa hối lộ.

Đáng chú ý, 2 cơ sở kinh doanh này từng cung cấp thực phẩm cho nhiều trường học trên địa bàn TP. Huế. Vụ việc đặt ra yêu cầu tăng cường kiểm soát hoạt động lựa chọn nhà cung cấp, nguồn gốc thực phẩm và trách nhiệm giám sát chất lượng bữa ăn học đường.