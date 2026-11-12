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Sau quyết định khai trừ Đảng, 2 hiệu trưởng ở Huế bị khởi tố, bắt tạm giam

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NHÃ UYÊN (theo TTO, VTC News, TPO)

(GLO)- Chỉ 1 ngày sau khi bị khai trừ khỏi Đảng, 2 hiệu trưởng trường tiểu học tại TP. Huế đã bị cơ quan Công an bắt tạm giam để phục vụ điều tra. Trong đó, 1 trường hợp được xác định bị khởi tố về hành vi nhận hối lộ.

Ngày 12-11, lãnh đạo UBND phường Hóa Châu (TP. Huế) xác nhận, địa phương đã nhận được thông báo của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế về việc khởi tố, bắt tạm giam ông Ngô Hoàng Quốc Dũng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Thành để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Theo thông tin từ lãnh đạo địa phương, ông Dũng bị bắt tạm giam trong thời hạn 4 tháng. Sau khi nhận được thông báo, UBND phường Hóa Châu đã phân công ông Trần Bá Trai - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Thành tạm thời phụ trách, điều hành hoạt động của nhà trường.

Cùng thời điểm, ông Dương Quang Nam - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (phường Phú Xuân, TP. Huế) cũng đã bị cơ quan công an bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra, song chưa công bố cụ thể hành vi vi phạm.

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Trường Tiểu học Trần Quốc Toản - nơi ông Dương Quang Nam công tác. Ảnh: Cao Tiến/Dân trí

Trước đó, từ ngày 4-11, ông Nguyễn Cát Hoài Bảo - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản đã được phân công tạm thời điều hành hoạt động của trường.

Trước đó, ngày 11-11, Ban Thường vụ Thành ủy Huế đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với 2 ông Dương Quang Nam và Ngô Hoàng Quốc Dũng.

Theo thông tin từ Thành ủy Huế, ông Nam là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Xuân, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Quốc Toản; ông Dũng là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hóa Châu, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Quảng Thành.

Ban Thường vụ Thành ủy Huế xác định cả 2 có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Các vi phạm còn liên quan đến quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, tạo dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị công tác, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Vụ việc đang thu hút sự quan tâm của dư luận, nhất là trong bối cảnh những ngày gần đây, TP. Huế ghi nhận 4 hiệu trưởng trường tiểu học có đơn xin từ chức, với nhiều lý do được đưa ra như: vấn đề sức khỏe, nguyện vọng cá nhân và tự nhận thấy không hoàn thành nhiệm vụ…

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