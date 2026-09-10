Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Nguyễn Huy Ngọc bị khởi tố, bắt tạm giam

(GLO)- Cục Cảnh sát kinh tế (Bộ Công an) đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Huy Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về tội “Nhận hối lộ” quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự.

Theo Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục Cảnh sát kinh tế) đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, buôn lậu và nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ cùng các đơn vị, địa phương liên quan.

Ông Nguyễn Huy Ngọc. Ảnh: Bộ Công an/TTO

Ông Nguyễn Huy Ngọc nguyên là Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Theo Bộ Công an, ông Nguyễn Huy Ngọc có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn.

Cùng bị khởi tố về tội “Nhận hối lộ” trong vụ án này còn có ông Lê Đình Thanh Sơn - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Ông Sơn và ông Ngọc đều bị bắt tạm giam.

Ngày 2-9, Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát kinh tế đã khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét đối với ông Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế về tội “Nhận hối lộ”. Theo Bộ Công an, ông Trần Văn Thuấn cũng có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn.

Trước đó, cuối tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng khởi tố bị can, tạm giam đối với Bùi Chân Phương - cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Việt Mỹ; Hà Văn Nam - Giám đốc Công ty Việt Mỹ và Trần Thị Hồng Hạnh - phụ trách công tác kế toán Công ty Việt Mỹ về các tội “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cơ quan điều tra, Bùi Chân Phương thành lập, chỉ đạo, điều hành 3 công ty tại Việt Nam gồm Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ, Công ty TNHH Đầu tư Y tế Sao Kim và Công ty CP Dược phẩm Hoàng Mai.

Đồng thời, người này thành lập 5 công ty tại Singapore và 3 công ty tại Hong Kong để mua đi bán lại, nâng giá thiết bị y tế, thuốc tân dược, chủ yếu là thuốc điều trị ung thư, trước khi nhập khẩu về Việt Nam và bán vào các đơn vị, cơ sở y tế với giá cao.

Qua đó, nhóm công ty này bị xác định thu lời bất chính rất lớn, gây thất thu cho ngân sách nhà nước và ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của người bệnh.

Trong quá trình nhập khẩu thiết bị y tế về Việt Nam, các công ty trên còn bị xác định lợi dụng giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế do Bộ Y tế cấp cho thiết bị chính để khai báo gian dối là thiết bị y tế kèm theo, qua đó nhập lậu các thiết bị y tế khác.

Cục Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ, mở rộng điều tra vụ án và áp dụng các biện pháp theo quy định để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.