Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thành Nam để điều tra hành vi tuyên truyền chống Nhà nước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
P.V (Theo Tiền Phong, Dân Việt, VTV)

(GLO)- Cơ quan An ninh điều tra (Công an TP Hà Nội) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thành Nam cùng Trần Việt Anh để điều tra về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Theo cơ quan điều tra, vụ án liên quan đến cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" do Nguyễn Thành Nam là tác giả và một số video được đăng tải trên không gian mạng.

doi-tuong-nguyen-thanh-nam.jpg
Đối tượng Nam tại cơ quan điều tra. Ảnh nguồn Báo Tiền Phong

Kết quả điều tra bước đầu xác định các tài liệu này có nội dung xuyên tạc sự thật lịch sử, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời có nội dung xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và một số đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

doi-tuong-viet-anh.jpg
Đối tượng Việt Anh. Ảnh nguồn Báo Tiền Phong

Làm việc với cơ quan điều tra, Nguyễn Thành Nam thừa nhận nhiều nội dung trong cuốn sách là không đúng sự thật, bày tỏ sự hối hận và gửi lời xin lỗi đến bạn đọc. Còn Trần Việt Anh khai việc xây dựng các nội dung nhằm thu hút người xem, tăng tương tác và tối đa hóa lợi ích kinh tế trên các nền tảng số.

Trước đó, Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã xử phạt Nhà xuất bản Hội Nhà văn 100 triệu đồng, đình chỉ hoạt động xuất bản 2 tháng và yêu cầu thu hồi cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" do xuất bản phẩm có nhiều nội dung sai sự thật nghiêm trọng.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các bị can và những người có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

“Bahnar Đêga Kon Kông” - nhận diện chính xác để đấu tranh triệt để

E-magazine “Bahnar Đêga Kon Kông” - nhận diện chính xác để đấu tranh triệt để - Kỳ 1: “Bahnar Đêga Kon Kông” - bình mới rượu cũ

(GLO)- Từ sự xuất hiện của cái gọi là “Bahnar Đêga Kon Kông” (thực chất là biến tướng của “Tin lành Đêga”) tại một số vùng ở Gia Lai, yêu cầu quan trọng đặt ra là phải nhận diện chính xác để đấu tranh, vô hiệu hóa những thủ đoạn lợi dụng tôn giáo để chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Có thể bạn quan tâm

Công an phường Pleiku bắt giữ đối tượng tàng trữ ma túy

Bắt giữ đối tượng tàng trữ ma túy

Tin tức

(GLO)- Trong khi mang theo ma túy đi trên đường Tôn Thất Tùng (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), 1 đối tượng có nhiều tiền án đã bị lực lượng Cảnh sát 113 và Công an phường Pleiku bắt giữ.

Bắt đôi nam nữ 17 tuổi chuyên trộm xe công nông

Bắt đôi nam nữ 17 tuổi chuyên trộm xe công nông

Tin tức

(GLO)- Không có việc làm ổn định, lười lao động nên đôi nam nữ 17 tuổi đã nảy sinh ý định trộm cắp. Đối tượng thường xuyên nhắm vào công nông của người dân để sơ hở không có người trông coi ở địa bàn 2 tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk.

Công an xã Hra đã mời đại diện gia đình và các em có hành vi ném đá xe khách đến làm việc, yêu cầu phối hợp giáo dục, khắc phục hậu quả. Ảnh: Đ.T

Cần ngăn chặn hành vi ném đá vào xe khách

Tin tức

(GLO)- Vụ việc xe khách bị ném đá trên quốc lộ 19 đoạn qua xã Hra (tỉnh Gia Lai) mới đây một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về hành vi tưởng chừng là trò nghịch ngợm nhưng có thể gây hậu quả nghiêm trọng.

Xử lý nhóm thanh thiếu niên mang hung khí gây rối tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

Xử lý nhóm thanh thiếu niên mang hung khí gây rối tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành

Pháp luật

(GLO)- Công an phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) đang củng cố hồ sơ để xử lý hình sự đối với nhóm thanh thiếu niên trú tại xã Tuy Phước liên quan đến vụ tụ tập, điều khiển xe máy mang theo hung khí rượt đuổi tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) vào đêm 24, rạng sáng 25-6.

null