Khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thành Nam để điều tra hành vi tuyên truyền chống Nhà nước

Theo cơ quan điều tra, vụ án liên quan đến cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" do Nguyễn Thành Nam là tác giả và một số video được đăng tải trên không gian mạng.
Kết quả điều tra bước đầu xác định các tài liệu này có nội dung xuyên tạc sự thật lịch sử, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời có nội dung xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và một số đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.
Làm việc với cơ quan điều tra, Nguyễn Thành Nam thừa nhận nhiều nội dung trong cuốn sách là không đúng sự thật, bày tỏ sự hối hận và gửi lời xin lỗi đến bạn đọc. Còn Trần Việt Anh khai việc xây dựng các nội dung nhằm thu hút người xem, tăng tương tác và tối đa hóa lợi ích kinh tế trên các nền tảng số.
Trước đó, Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã xử phạt Nhà xuất bản Hội Nhà văn 100 triệu đồng, đình chỉ hoạt động xuất bản 2 tháng và yêu cầu thu hồi cuốn sách "Chuyện với Thanh - Lời kể mới về ánh sáng" do xuất bản phẩm có nhiều nội dung sai sự thật nghiêm trọng.
Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các bị can và những người có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.