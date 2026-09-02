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Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo Chinhphu.vn, Dân Trí)

(GLO)- Ngày 2-9, Cục Cảnh sát Điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Cục Cảnh sát kinh tế, Bộ Công an) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét đối với ông Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế để điều tra về tội “Nhận hối lộ”.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn bị khởi tố, bắt tạm giam là diễn biến mới trong quá trình mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Buôn lậu” xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư Y tế Việt Mỹ và các đơn vị, địa phương có liên quan.

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Bị can Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế tại cơ quan Công an. Ảnh: Chinhphu.vn

Theo cơ quan điều tra, căn cứ kết quả điều tra mở rộng, ngày 2-9, Cục Cảnh sát kinh tế đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự; đồng thời khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam và khám xét đối với ông Trần Văn Thuấn về tội “Nhận hối lộ”, quy định tại khoản 4 Điều 354 Bộ luật Hình sự. Ông Thuấn bị cáo buộc có hành vi nhận hối lộ với số tiền lớn.

Sau khi được Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn, các quyết định và lệnh tố tụng đối với ông Trần Văn Thuấn đã được cơ quan điều tra thi hành theo quy định.

Hiện Cục Cảnh sát kinh tế tiếp tục điều tra, làm rõ quy mô vụ án, vai trò và hành vi của các bị can cùng những người có liên quan; đồng thời mở rộng điều tra và thu hồi tài sản cho Nhà nước.

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