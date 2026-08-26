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Khởi tố 'hot girl' bán sâm Ngọc Linh giả

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Lê Thị Thanh Hằng (ngụ Thanh Hóa) đã mua sâm Lai Châu về và quảng cáo là sâm Ngọc Linh chính gốc để bán cho nhiều người dân lấy tiền chênh lệch.

Tối 25.8, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Lê Thị Thanh Hằng (34 tuổi, ngụ xã Đồng Tiến, Thanh Hóa) để điều tra về hành vi lừa dối khách hàng.

Bị can Lê Thị Thanh Hằng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Thanh Hóa
Bị can Lê Thị Thanh Hằng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Kết quả điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa xác định, năm 2023, Hằng tìm hiểu và bắt đầu bán sâm Ngọc Linh bằng cách livestream trên mạng xã hội TikTok có tên "Hằng Lê Sâm Ngọc Linh". Tuy nhiên, việc kinh doanh không thuận lợi, ít người mua hàng vì giá thành sản phẩm cao.

Sau đó, Hằng tham gia các nhóm mua bán sâm trên mạng xã hội, nhận thấy sâm Lai Châu có hình dạng giống sâm Ngọc Linh mà giá thành rẻ hơn, nên Hằng mua về rồi rao bán là sâm Ngọc Linh.

Ngoài tự bán hàng, Hằng còn đưa sâm Lai Châu và hướng dẫn cách rao bán cho em gái, để người này bán sâm Ngọc Linh.

Hiện, Công an tỉnh Thanh Hóa chưa thông tin cụ thể số lượng hàng bị can Lê Thị Thanh Hằng bán cho người dân. Vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, làm rõ.

Theo Minh Hải (TNO)

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