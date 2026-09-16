Bắt giam đối tượng nhận làm giấy phép lái xe giả để trục lợi

(GLO)- Cơ quan An ninh điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) đã khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam với Nay Nhuôn (SN 1999, trú xã Ia Dreh) liên quan đến việc nhận làm giấy phép lái xe (GPLX) giả để trục lợi.

Quá trình điều tra ban đầu xác định: Khoảng cuối tháng 3-2026, Nhuôn lên mạng xã hội Facebook liên hệ với 1 trang có hoạt động nhận làm các loại giấy tờ giả.

Đối tượng Nhuôn đã bị bắt tạm giam. Ảnh: ĐVCC

Trang Facebook trên báo giá cho Nhuôn sẽ nhận làm GPLX hạng A1 với giá 1,5 triệu đồng/cái. Với thông tin này, Nhuôn nảy sinh ý định sẽ lợi dụng để kiếm lời. Do đó, đối tượng nói với nhiều người rằng mình có nhận làm GPLX giả với giá 2,5 triệu đồng/cái.

Từ tháng 3-2026 đến cuối tháng 4-2026, thông qua mạng Internet, Nhuôn đã nhận làm GPLX hạng A1 cho 9 người trên địa bàn tỉnh.

Qua nắm bắt tình hình, cơ quan Công an đã phát hiện hành vi của Nhuôn và vào cuộc điều tra; qua đó, thu giữ các GPLX mà Nhuôn giao cho người đặt. Kết quả giám định cho thấy, tất cả GPLX mà Nhuôn đặt trên mạng là giả.

Cơ quan An ninh điều tra xác định vụ việc có liên quan trực tiếp đến việc lợi dụng không gian mạng Internet để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông đường bộ và tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Do đó, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Nhuôn về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự.