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Tung tin đồn dịch tả heo châu Phi, người đàn ông bị mời làm việc

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LÊ VĂN NGỌC LÊ VĂN NGỌC
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(GLO)- Công an xã Ia Nan (tỉnh Gia Lai) đã mời 1 trường hợp đến làm việc liên quan đến hành vi đăng tải tin đồn thất thiệt trên mạng xã hội Facebook.

Theo đó, ngày 6-9, trên nhóm “Chợ Thanh lý Đức Cơ” của mạng xã hội Facebook có 1 tài khoản ẩn danh đăng tải bài viết với nội dung tại 1 ngôi làng thuộc xã Ia Nan bị dịch tả heo châu Phi rất nhiều và đề nghị bà con có heo nên tiêm phòng.

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Tin đồn tại xã Ia Nan có dịch tả heo châu Phi là không chính xác. Ảnh chụp màn hình

Tuy nhiên, qua xác minh, lực lượng chức năng xác định, thông tin trên là sai sự thật. Tại địa bàn xã Ia Nan không ghi nhận trường hợp heo bị mắc bệnh như tài khoản Facebook chia sẻ.

Thông tin trên đã gây hoang mang cho người tiêu dùng, ảnh hưởng đến lợi ích của người chăn nuôi trên địa bàn.

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Anh H. đã viết cam kết không tái phạm hành vi tung tin đồn thất thiệt. Ảnh: ĐVCC

Công an xã Ia Nan đã xác minh chủ tài khoản và mời người này lên làm việc. Tại cơ quan Công an, chủ tài khoản là anh T.V.H. (SN 1982, trú tại làng Bua, xã Ia Pnôn) thừa nhận hành vi sai phạm khi đăng tải thông tin chưa được cơ quan chức năng kiểm chứng.

Công an xã Ia Nan đã tiến hành răn đe, yêu cầu anh H. cam kết không tái phạm và đăng tải bài viết cải chính cho tin đồn thất thiệt của mình.

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